Фицо обидел словаков за сбор денег на снаряды для Украины. Зеленский ему ответил

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя пренебрежение премьером Словакии Робертом Фицо о сборе словаками денег на снаряды для Украины, сказал, что скепсис может существовать, пока война не пришла в твою страну.

Зеленский отреагировал на пренебрежительные комментарии Фицо о сборе денег

Во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, Зеленского спросили, что он думает о позиции словацкого премьер-министра, пренебрежительно отнесшегося к сбору словаками более 4 млн евро на боеприпасы для Украины.

Президент поблагодарил словацкий народ за поддержку Украины "несмотря ни на что и ни на кого", а также за сбор средств.

Он отметил, что скепсис по поддержке Украины иногда существует, "пока к тебе не пришла война в дом".

Я желаю людям, Словакии, тем, кто еще живет в этом скепсисе по поводу планов Путина, чтобы они никогда не увидели того, что увидели украинцы. Чтобы война не пришла на их территорию. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, если Украине прекратят помогать, она станет слабее. В случае оккупации Украины Россия будет стоять на границе соседних стран.

Если Россия будет на границе с вами – хотят этого ваши люди, не хотят – ракеты будут прилетать, безусловно, потому что это война… Очень важно некоторым скептическим людям понимать: сегодня их дети ходят в школу, и я думаю, что гораздо лучше, что их дети живы и ходят в школу не в подвал. Поделиться

По состоянию на 9 мая, более 65 тыс словаков собрали 4 млн евро в рамках инициативы Munícia pre Ukrajinu. Их направят на закупку 2692 артиллерийских снарядов у чешской компании STV Group. Сбор продолжается. Боеприпасы будут в Украине не позже конца лета.

Что сказал Фицо

В конце апреля Роберт Фицо сказал, что собранные миллионы не изменят окончательную ситуацию.

Люди имеют право думать, что шары и бомбы важнее, чем, возможно, люди в Словакии, больные раком. Тогда пусть посылают оружие, а я говорю им, что мне нечего им сказать. Если мы сегодня сказали, что давайте сделаем сбор для лечения рака, наверное, не так много было бы собрано. Поделиться

Далее Фицо сказал фразу prd do Stromovky ("пержение в Стромовке"), когда упомянул о собранных словаками денег. Сообщается, что по-украински это можно передать как "капля в море".

Также он сказал, что принятая США помощь на 60 млрд долл. также не поможет Украине.