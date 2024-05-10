Фицо обидел словаков за сбор денег на снаряды для Украины. Зеленский ему ответил

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя пренебрежение премьером Словакии Робертом Фицо о сборе словаками денег на снаряды для Украины, сказал, что скепсис может существовать, пока война не пришла в твою страну.
Зеленский отреагировал на пренебрежительные комментарии Фицо о сборе денег
Во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, Зеленского спросили, что он думает о позиции словацкого премьер-министра, пренебрежительно отнесшегося к сбору словаками более 4 млн евро на боеприпасы для Украины.
Президент поблагодарил словацкий народ за поддержку Украины "несмотря ни на что и ни на кого", а также за сбор средств.
Он отметил, что скепсис по поддержке Украины иногда существует, "пока к тебе не пришла война в дом".
Президент отметил, если Украине прекратят помогать, она станет слабее. В случае оккупации Украины Россия будет стоять на границе соседних стран.
По состоянию на 9 мая, более 65 тыс словаков собрали 4 млн евро в рамках инициативы Munícia pre Ukrajinu. Их направят на закупку 2692 артиллерийских снарядов у чешской компании STV Group. Сбор продолжается. Боеприпасы будут в Украине не позже конца лета.
Что сказал Фицо
В конце апреля Роберт Фицо сказал, что собранные миллионы не изменят окончательную ситуацию.
Далее Фицо сказал фразу prd do Stromovky ("пержение в Стромовке"), когда упомянул о собранных словаками денег. Сообщается, что по-украински это можно передать как "капля в море".
Также он сказал, что принятая США помощь на 60 млрд долл. также не поможет Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-