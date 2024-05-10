Фіцо образив словаків за збір грошей на снаряди для України. Зеленський йому відповів

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зневагу прем’єра Словаччини Роберта Фіцо щодо збору словаками грошей на снаряди для України, сказав, що скепсис може існувати, поки війна не прийшла в твою країну.

Зеленський відреагував на зневажливі коментарі Фіцо про збір грошей

Під час спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві, Зеленського запитали, що він думає про позицію словацького прем’єр-міністра, який зневажливо поставився до збору словаками понад 4 млн євро на боєприпаси для України.

Президент подякував словацькому народу за підтримку України "незважаючи ні на що і ні на кого", а також за збір коштів.

Він зазначив, що скепсис щодо підтримки України іноді існує, "доки до тебе не прийшла війна в дім".

Я бажаю людям, Словаччині, тим, хто ще живе в цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці. Щоб війна не прийшла на їх територію. Володимир Зеленський Президент України

Президент відзначив, якщо Україні припинять допомагати, вона стане слабшою. У разі окупації України, Росія стоятиме на кордоні сусідніх країн.

Якщо Росія буде на кордоні з вами — хочуть цього ваші люди, не хочуть — ракети будуть прилітати, безумовно, бо це війна… Дуже важливо деяким скептичним людям розуміти: сьогодні їх діти ходять у школу, і, я думаю, що набагато краще, що їхні діти живі, і ходять в школу не в підвал. Поширити

Станом на 9 травня, понад 65 тис словаків зібрали 4 млн євро в межаї ініціативи Munícia pre Ukrajinu. Їх спрямують на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеської компанії STV Group. Збір триває. Боєприпаси будуть в Україні не пізніше кінця літа.

Що сказав Фіцо

Наприкінці квітня Роберт Фіцо сказав, що зібрані мільйони не змінять остаточної ситуації.

Люди мають право думати, що кулі та бомби важливіші, ніж, можливо, люди в Словаччині, які хворі на рак. Тоді нехай надсилають зброю, а я кажу їм, що мені нічого їм сказати. Якби ми сьогодні сказали, що давайте зробимо збір для лікування раку, напевно, не так багато було б зібрано. Поширити

Далі Фіцо сказав фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками гроші. Повідомляється, що українською це означає "крапля в морі".

Також він сказав, що ухвалена США допомога на 60 млрд дол також не допоможе Україні.