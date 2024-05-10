Фіцо образив словаків за збір грошей на снаряди для України. Зеленський йому відповів

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зневагу прем’єра Словаччини Роберта Фіцо щодо збору словаками грошей на снаряди для України, сказав, що скепсис може існувати, поки війна не прийшла в твою країну.
Зеленський відреагував на зневажливі коментарі Фіцо про збір грошей
Під час спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві, Зеленського запитали, що він думає про позицію словацького прем’єр-міністра, який зневажливо поставився до збору словаками понад 4 млн євро на боєприпаси для України.
Президент подякував словацькому народу за підтримку України "незважаючи ні на що і ні на кого", а також за збір коштів.
Він зазначив, що скепсис щодо підтримки України іноді існує, "доки до тебе не прийшла війна в дім".
Президент відзначив, якщо Україні припинять допомагати, вона стане слабшою. У разі окупації України, Росія стоятиме на кордоні сусідніх країн.
Станом на 9 травня, понад 65 тис словаків зібрали 4 млн євро в межаї ініціативи Munícia pre Ukrajinu. Їх спрямують на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеської компанії STV Group. Збір триває. Боєприпаси будуть в Україні не пізніше кінця літа.
Що сказав Фіцо
Наприкінці квітня Роберт Фіцо сказав, що зібрані мільйони не змінять остаточної ситуації.
Далі Фіцо сказав фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками гроші. Повідомляється, що українською це означає "крапля в морі".
Також він сказав, що ухвалена США допомога на 60 млрд дол також не допоможе Україні.
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