Президент Володимир Зеленський на тлі наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині зазначив, що ЗСУ посилюють оборону вздовж лінії фронту.

Що Зеленський каже про ситуацію на Харківщині

Глава держави зазначив, що у прикордоння на території Харківської області були спрямовані додаткові підрозділи для стабілізації ситуації.

Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що українські військові знищуватимуть російських окупантів уздовж всієї лінії фронту на Харківщині.

Він також пообіцяв, що держава зі свого боку забезпечить підрозділи ЗСУ всім необхіднім для захисту позицій.

Однак глава держави підкреслив, що багато чого залежатиме від термінів отримання військової допомоги від західних партнерів.

Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком, постійно на зв’язку з міністром оборони — усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, — це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію саме так, — наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський про допомогу від США

Глава держави також привітав оголошення США щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

Він підкреслив, що до нового пакета увійдуть бронетехніка, артсистеми та ППО.

Зеленський додав, що наразі триває робота з покращення логістики для максимально швидкого надходження допомоги.

Також він прокоментував зустріч з президенткою Словаччини, яка приїхала з візитом в Україну. Президент розповів, що вони говорили про оборонну співпрацю, і про політичні результати, які країни мають здобути наступного місяця у відносинах із Євросоюзом.

Крім цього, глава держави провів кілька телефонних розмов. Під час них він особисто запросив на майбутній Саміт миру президента Аргентини, прем’єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха.

Він додав, що організація Саміту вже опрацьована.