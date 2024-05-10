Президент Володимир Зеленський на тлі наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині зазначив, що ЗСУ посилюють оборону вздовж лінії фронту.
Що Зеленський каже про ситуацію на Харківщині
Глава держави зазначив, що у прикордоння на території Харківської області були спрямовані додаткові підрозділи для стабілізації ситуації.
Зеленський зазначив, що українські військові знищуватимуть російських окупантів уздовж всієї лінії фронту на Харківщині.
Він також пообіцяв, що держава зі свого боку забезпечить підрозділи ЗСУ всім необхіднім для захисту позицій.
Однак глава держави підкреслив, що багато чого залежатиме від термінів отримання військової допомоги від західних партнерів.
Зеленський про допомогу від США
Глава держави також привітав оголошення США щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.
Він підкреслив, що до нового пакета увійдуть бронетехніка, артсистеми та ППО.
Зеленський додав, що наразі триває робота з покращення логістики для максимально швидкого надходження допомоги.
Також він прокоментував зустріч з президенткою Словаччини, яка приїхала з візитом в Україну. Президент розповів, що вони говорили про оборонну співпрацю, і про політичні результати, які країни мають здобути наступного місяця у відносинах із Євросоюзом.
Крім цього, глава держави провів кілька телефонних розмов. Під час них він особисто запросив на майбутній Саміт миру президента Аргентини, прем’єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха.
Він додав, що організація Саміту вже опрацьована.
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