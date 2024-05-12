Что известно о последних атаках армии РФ на Харьков

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе был слышен взрыв в районе 22:40.

Харьков и пригород: будьте осторожны! — Предупредил со своей стороны глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Поделиться

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщал о пусках ракет и КАБов оккупантами. Он призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Впоследствии Синегубов отметил, что за пределами Харькова было зафиксировано несколько попаданий.

Известно, что обошлось без пострадавших.

Терехов отметил, что в пригороде Харькова произошло 2 попадания.

Что известно о боевых действиях в Харьковской области

По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона, пока рано говорить о захвате оккупационной армией РФ населенных пунктов в приграничных районах Харьковской области.

Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано. Мы не будем подтверждать. Там продолжаются боевые действия в приграничных районах и вдоль государственной границы с Россией. Обстановка сложная, но Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, а также наносят врагу поражение, подчеркнул Волошин. Поделиться

Он отметил, что в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка и других приграничных сел и поселков.

Наши военные уже почти третьи сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию. Противник опрокидывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, а также значительное количество дронов. Враг, конечно, развивает свои действия по двум направлениям — это Липцы и Волчанск, расширяя фронт. А в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику, — отметил спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

По его словам, украинские военные держат развернутую оборону и эффективно наносят поражение по позициям окупантов из армии РФ.

Артиллерийские подразделения выполняют задачи по уничтожению целей противника. А там, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы. В настоящее время российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами к северо-западу от Липцев, а также пытается продвигаться в районах, отделенных от района к северу от Липцев, где российские войска пытались добиться определенных успехов, — объясняет Волошин. Поделиться

Он добавил, что украинские военные находятся на подготовленных линиях обороны и наносят огненное поражение, пытаясь сорвать наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.

Также принято решение об усилении наших боевых подразделений. Главная задача — стабилизировать линию фронта. Ведь, как сообщает Харьковская ОВА, на севере области увеличилось количество населенных пунктов, на территории которых ведутся активные боевые действия. Однако наши воины пытаются удержать и свои позиции и существенных успехов на этих территориях враг не имеет. Ситуация довольно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны, — отмечает спикер ОСУВ «Хортица». Поделиться

При этом Волошин подтвердил информацию от местных властей Волчанска, которые опровергают прорыв российских оккупантов в город.