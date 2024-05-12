Вечером, 12 мая, оккупационная армия РФ нанесла удары по пригороду Харькова.
Что известно о последних атаках армии РФ на Харьков
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе был слышен взрыв в районе 22:40.
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщал о пусках ракет и КАБов оккупантами. Он призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
Впоследствии Синегубов отметил, что за пределами Харькова было зафиксировано несколько попаданий.
Известно, что обошлось без пострадавших.
Терехов отметил, что в пригороде Харькова произошло 2 попадания.
Что известно о боевых действиях в Харьковской области
По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона, пока рано говорить о захвате оккупационной армией РФ населенных пунктов в приграничных районах Харьковской области.
Он отметил, что в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка и других приграничных сел и поселков.
По его словам, украинские военные держат развернутую оборону и эффективно наносят поражение по позициям окупантов из армии РФ.
Он добавил, что украинские военные находятся на подготовленных линиях обороны и наносят огненное поражение, пытаясь сорвать наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области.
При этом Волошин подтвердил информацию от местных властей Волчанска, которые опровергают прорыв российских оккупантов в город.