Заместитель руководителя Харьковской ОВА Роман Семенюха опроверг лживые заявления кремлевской пропаганды о якобы бегстве руководства региона на фоне наступления оккупационной армии РФ.

Какую ложь распространяет пропаганда РФ по ситуации на Харьковщине

Аналитики из Центра стратегических коммуникаций со ссылкой на представителей Харьковской ОВА отмечают, что российские Telegram-каналы и пропагандистские кремлевские источники, издающие себя за украинские, распространяют информацию о якобы бегстве руководства Харьковской области.

Семенуха подчеркнул, что руководство Харьковской области в полном составе находится в Харькове.

При этом аналитики ЦСК отмечают, что не соответствует действительности информация о том, что российские оккупационные войска якобы вошли в Волчанск.

Официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в Волчанске нет. Об этом глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, подчеркивают аналитики. Поделиться

Отмечается, что в районе северной части города слышны взрывы и автоматные выстрелы.

Однако Волчанск расположен в 4 километрах от границы и подвергается постоянным обстрелам со стороны военных преступников армии РФ.

Чего оккупационная армия РФ стремится добиться на Харьковщине

По информации журналистов издания The Financial Times, преступники из армии РФ смогли определенным образом продвинуться в результате начала наступления на севере Харьковской области.

Однако аналитики отмечают, что боевые действия в приграничных районах Харьковской области служат лишь отвлекающим маневром, направленным на то, чтобы заставить украинских военных перебросить дополнительные силы с восточного направления.

Украинские чиновники и аналитики подчеркивают, что для нового наступления на Харьковщине оккупационная армия РФ задействовала группировку численностью около 35 тыс. человек, которого недостаточно для захвата Харькова.

Авторы материала также не исключают, что это наступление российских окупантов ставит целью создание буферной зоны для защиты Белгорода, который расположен всего в 70 км от Харькова.

Еще одна возможная цель нового наступления Москвы — переместить свои силы в радиус артиллерийской досягаемости города Харькова... По словам аналитиков, для этого российским войскам необходимо прорвать основные оборонные линии Украины и продвинуться гораздо дальше вглубь украинской территории, однако неясно, удастся ли им нарастить темп , — добавляют журналисты и аналитики. Поделиться

По словам руководителя Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, оккупационная армия РФ не располагает достаточным количеством сил для дальнейшего продвижения.

Однако, как подчеркнул Кузан, военные преступники армии РФ имеют достаточно резервов для ведения боевых действий в приграничных районах Харьковской области по меньшей мере в течение месяца.

Их целью мужа быть продвижение поближе к Харькову для обстрелов города из артиллерии.