Наступление РФ на Харьковскую область. Госдеп США прокомментировал ситуацию на фронте

Украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности, в Харьковской области, заявили в Государственном департаменте США.
Украина эффективно удержит линию фронта на Востоке — Блинкен
Госсекретаря Блинкена попросили прокомментировать ситуацию в Харьковской области, а также возможное увеличение численности российских войск.
Об этом сообщил CBS.
Блинкен отметил, что многомесячная задержка выделения нового финансирования в помощь Украине "обошлась недешево". Но на этой неделе США анонсировали второй пакет военной помощи украинским защитникам на 400 млн долларов после паузы.
По словам Блинкена, и США, и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.
Он добавил, что США, как и остальные 50 стран-союзников Украины, "никуда не денутся". Помощь продолжится.
Какая ситуация в Харьковской области
В Харьковской области продолжаются бои. Они проходят в районах, расположенных вдоль границы с Россией.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.
В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ, — рассказал генерал.
Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.
В частности в области:
На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.
На Краматорском направлении противник не оставляет попыток завладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.
Несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.
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