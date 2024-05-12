Наступление РФ на Харьковскую область. Госдеп США прокомментировал ситуацию на фронте

Украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности, в Харьковской области, заявили в Государственном департаменте США.

Украина эффективно удержит линию фронта на Востоке — Блинкен

Госсекретаря Блинкена попросили прокомментировать ситуацию в Харьковской области, а также возможное увеличение численности российских войск.

Об этом сообщил CBS.

Блинкен отметил, что многомесячная задержка выделения нового финансирования в помощь Украине "обошлась недешево". Но на этой неделе США анонсировали второй пакет военной помощи украинским защитникам на 400 млн долларов после паузы.

По словам Блинкена, и США, и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.

Я убежден, что Украина сможет эффективно удерживать линию (фронта — ред.) на востоке, сможет продолжать использовать преимущества, достигнутые в Черном море... А также держать под прицелом российские силы, в том числе в Крыму, чтобы им труднее было продолжать эту агрессию. Мы предоставляем вооружение для этого, но сейчас сложный момент", — подчеркнул госсекретарь. Энтони Блинкен Государственный секретарь США

Он добавил, что США, как и остальные 50 стран-союзников Украины, "никуда не денутся". Помощь продолжится.

И если Путин думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается. Поделиться

Какая ситуация в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются бои. Они проходят в районах, расположенных вдоль границы с Россией.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ, — рассказал генерал.

Сырский отметил, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

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