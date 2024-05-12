Наступ РФ на Харківщину. Держдеп США прокоментував ситуацію на фронті

Українські захисники зможуть і надалі утримувати лінію фронту у східній частині країни, зокрема у Харківській області, заявили у Державному департаменті США.
Україна ефективно втримає лінію фронту на Сході — Блінкен
Держсекретаря Блінкена попросили прокоментувати ситуацію в Харківській області, а також ймовірне збільшення чисельності російських військ.
Про це повідомив CBS.
Блінкен зазначив, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні "обійшлася недешево". Але цього тижня США анонсували вже другий пакет військової допомоги українським захисникам на 400 млн доларів після паузи.
За словами Блінкена, і США, і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.
Він додав, що США, як і решта 50 країн-союзників України, "нікуди не подінуться". Допомога продовжиться.
Яка ситуація на Харківщині
У Харківській області тривають бої. Вони проходять у районах, що розташовані вздовж кордону з Росією.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась.
На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ, — розповів генерал.
Сирський зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.
Зокрема в області:
На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення.
На Краматорському напрямку противник не полишає спроб заволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.
Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.
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