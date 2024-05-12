Заступник керівника Харківської ОВА Роман Семенюха спростував брехливі заяви кремлівської пропаганди про нібито втечу керівництва регіону на тлі наступу окупаційної армії РФ.

Яку брехню поширює пропаганда РФ стосовно ситуації на Харківщині

Аналітики з Центру стратегічних комунікацій із посиланням на представників Харківської ОВА зазначають, що російські Telegram-канали та пропагандистські кремлівські джерела, які видають себе за українські, поширюють інформацію про нібито втечу керівництва Харківської області.

Семенуха підкреслив, що керівництво Харківської області у повному складі перебуває у Харкові.

При цьому аналітики ЦСК зазначають, що не відповідає дійсності інформація про те, що російські окупаційні війська нібито зайшли у Вовчанськ.

Офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську немає. Про це очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, — підкреслюють аналітики. Поширити

Зазначається, що наразі в районі північної частини міста чути вибухи та автоматні постріли.

Однак Вовчанськ розташований за 4 кілометри від кордону і зазнає постійних обстрілів з боку військових злочинців армії РФ.

Чого окупаційна армія РФ прагне домогтись на Харківщині

За інформацією журналістів видання The Financial Times, злочинці з армії РФ змогли певним чином просунутись в результаті початку наступу на півночі Харківської області.

Однак аналітики зазначають, що бойові дії у прикордонних районах на Харківщині слугують лише відволікаючим маневром, спрямованим на те, щоб змусити українських військових перекинути додаткові сили зі східного напрямку.

Українські посадовці та аналітики підкреслюють, що для нового наступу на Харківщині окупаційна армія РФ задіяла угруповання чисельністю близько 35 тис осіб, якого недостатньо для захоплення Харкова.

Автори матеріалу також не виключають, що цей наступ російських окупантів ставить на меті створення буферної зони для захисту Бєлгорода, який розташований всього за 70 км від Харкова.

Ще одна можлива мета нового наступу Москви — перемістити свої сили в радіус артилерійської досяжності міста Харкова... За словами аналітиків, для цього російським військам необхідно прорвати основні оборонні лінії України і просунутися набагато далі вглиб української території, проте неясно, чи вдасться їм наростити темп, — додають журналісти та аналітики. Поширити

За словами керівника Українського центру безпеки і співробітництва Сергія Кузана, окупаційна армія РФ не має достатньої кількості сил для подальшого просування.

Однак, як підкреслив Кузан, військові злочинці армії РФ мають достатньо резервів для ведення бойових дій у прикордонних районах на Харківщині щонайменше протягом місяця.

Їхньою метою муже бути просування якомога ближче до Харкова для обстрілів міста з артилерії.