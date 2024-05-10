За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, окупаційна армія РФ може готуватись до проведення більш масштабного наступу у напрямку Харкова.
США попереджають про підготовку Росії до масштабного наступу на Харків
За словами Кірбі, окупаційна армія РФ відмовилась від активних бойових дій на півночі України на користь просування у східних регіонах.
Що кажуть українські військові
За словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, дії окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині дуже сильно нагадують “промацування” ліній оборони українських військових.
Жорін зазначив, що наразі ворог ще на задіяв власні ключові сили.
Він підкреслив, що на цьому напрямку поки не відбулось нічого критичного.
У той же час, за словами командира 225-го окремого штурмового батальйону Олега Ширяєва у коментарі журналістам видання "Гордон", окупаційна армія РФ накопичує сили вздовж кордону Харківської та Сумської областей.
На його думку, наразі військові злочинці армії РФ розглядають кілька сценаріїв вторгнення на територію України.
За його словами, таким самим чином ворог планує взяти під контроль трасу Харків — Суми.
Однак Ширяєв вважає малоймовірним вихід ворога до траси Харків — Київ.
Він додав, що наразі дії РФ можна розглядати як і маневр. Він вважає, що метою росіян є відволікти увагу від того, що зараз відбувається на напрямку Очеретиного і Часового Яру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-