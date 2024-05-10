За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, окупаційна армія РФ може готуватись до проведення більш масштабного наступу у напрямку Харкова.

США попереджають про підготовку Росії до масштабного наступу на Харків

За словами Кірбі, окупаційна армія РФ відмовилась від активних бойових дій на півночі України на користь просування у східних регіонах.

Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб — як мінімум — використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший більш масштабний наступ безпосередньо на місто, — зазначив Кірбі. Поширити

US thinks Russia may be preparing for a larger assault directly on Kharkiv.



"They abandoned the northern part of the country of Ukraine and started focusing exclusively on the east. So it is very interesting and certainly concerning that they now appear to be setting themselves… — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 10, 2024

Що кажуть українські військові

За словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, дії окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині дуже сильно нагадують “промацування” ліній оборони українських військових.

Жорін зазначив, що наразі ворог ще на задіяв власні ключові сили.

Події на Харківському напрямку — абсолютно прогнозована для української армії історія, — зазначає Жорін. Поширити

Він підкреслив, що на цьому напрямку поки не відбулось нічого критичного.

Головне, що потрібно розуміти — поки це більше схоже на прощупування нашої лінії оборони. Свої основні сили противник ще не задіював, — підкреслив заступника командира 3-ї ОШБ. Поширити

У той же час, за словами командира 225-го окремого штурмового батальйону Олега Ширяєва у коментарі журналістам видання "Гордон", окупаційна армія РФ накопичує сили вздовж кордону Харківської та Сумської областей.

На його думку, наразі військові злочинці армії РФ розглядають кілька сценаріїв вторгнення на територію України.

Один із цих сценаріїв — це вихід на рубежі Вовчанська і Печеніг із подальшим розвитком успіху і взяттям під контроль траси сполученням Харків — Ізюм, як максимум. Як мінімум — взяття її під вогневий контроль, — пояснює військовий. Поширити

За його словами, таким самим чином ворог планує взяти під контроль трасу Харків — Суми.

Однак Ширяєв вважає малоймовірним вихід ворога до траси Харків — Київ.

На мою суб'єктивну думку, захопити або оточити Харків їм буде дуже складно. Програма вийти на трасу Харків — Київ з метою відрізати місто або взяти під вогньовий контроль саму трасу, теж буде дуже складною для них. Противник, як завжди, під час заходу втратить купу військової техніки і живої сили, — пояснює військовий. Поширити

Він додав, що наразі дії РФ можна розглядати як і маневр. Він вважає, що метою росіян є відволікти увагу від того, що зараз відбувається на напрямку Очеретиного і Часового Яру.