За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, ранкові атаки окупаційної армії РФ на Харківщині можуть бути лише імітацією масштабного наступу.

Навіщо армії РФ імітувати масштабний наступ на Харківщині

Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі, — зазначає Коваленко. Поширити

Керівник ЦПД підкреслив, що так званий “наступ” окупаційної армії РФ супроводжується масштабною інформаційною хвилею з боку кремлівських пропагандистів та воєнкорів.

Вони заявляють про нібито прорив вглиб оборони українських військових.

Однак Коваленко підкреслює, що такі брехливі заяви спрямовані на створення паніки та дестабілізацію ситуації в регіоні і в Україні загалом.

Глава ЦПД визнає, що на окремих ділянках фронту дійсно має місце складна ситуація, однак українські військові тримають її під контролем.

Наразі ЗСУ намагаються зупинити просування ворога та вибити із зайнятих позицій.

Ситуація може змінюватися, довіряйте зараз офіційним джерелам. Ворогу важливо створити інформаційний шторм. Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів протягом дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела, — наголошує Коваленко. Поширити

Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині

Підрозділи окупаційної армії РФ перетнули український кордон у двох місцях.

Наразі бойові дії точаться у напрямку Харкова та Вовчанська.

Російські окупанти намагаються просунутись у напрямку Харкова та захопити населені пункти Стрілеча — Красне — Пильна — Борисівка.

У напрямку Вовчанська військові злочинці з армії РФ намагаються захопити села Гатище та Плетенівка.

Аналітики порталу DeepState зазначають, що російські окупанти ведуть наступ невеликими штурмовими групами із задіянням незначної кількості військової техніки.

При цьому експерти вказують, що окупаційній армії РФ невистачить цих незначних сил для глибокого прориву.

Аналітики також не виключають, що метою російських окупантів є дестабілізація ситуації у прикордонних районах на Харківщині.

На 13:00 всі атаки були відбиті, ведуться бої різної інтенсивності. Для підкріплення на цю ділянку фронту перекинуто резервні підрозділи. Сили оборони стримують тиск.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов називає спробу ворожого прориву безуспішною.