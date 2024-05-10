По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, утренние атаки оккупационной армии РФ в Харьковской области могут быть лишь имитацией масштабного наступления.

Зачем армии РФ имитировать масштабное наступление на Харьковщине

Ситуация контролируется силами обороны. Похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведения разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе, отмечает Коваленко. Поделиться

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что так называемое "наступление" оккупационной армии РФ сопровождается масштабной информационной волной со стороны кремлевских пропагандистов и военкоров.

Они заявляют о якобы прорыве вглубь обороны украинских военных.

Однако Коваленко подчеркивает, что такие лживые заявления направлены на создание паники и дестабилизацию ситуации в регионе и Украине в целом.

Глава ЦПИ признает, что на отдельных участках фронта действительно происходит сложная ситуация, однако украинские военные держат ее под контролем.

В настоящее время ВСУ пытаются остановить продвижение врага и выбить с занятых позиций.

Ситуация может изменяться, доверяйте сейчас официальным источникам. Врагу важно создать информационный шторм. Как правило, когда продолжаются активные действия, ситуация на участках меняется много раз в течение дня. Картина динамична, полной информацией обладают только официальные источники, — отмечает Коваленко. Поделиться

Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области

Подразделения оккупационной армии РФ пересекли украинскую границу в двух местах.

В настоящее время боевые действия ведутся в направлении Харькова и Волчанская.

Российские оккупанты пытаются продвинуться в направлении Харькова и захватить населенные пункты Стрелеча — Красное — Пильная — Борисовка.

В направлении Волчанского военные преступники из армии РФ пытаются захватить села Гатище и Плетеневку.

Аналитики портала DeepState отмечают, что российские оккупанты ведут наступление небольшими штурмовыми группами с задействованием незначительного количества военной техники.

При этом эксперты указывают, что оккупационной армии РФ не хватит этих незначительных сил для глубокого прорыва.

Аналитики также не исключают, что целью российских окупантов является дестабилизация ситуации в приграничных районах Харьковщины.

К 13:00 все атаки были отбиты, ведутся бои разной интенсивности. Для подкрепления на этот участок фронта опрокинуты резервные подразделения. Силы обороны сдерживают давление.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов называет попытку вражеского прорыва безуспешной.