Россия массированно обстреливает Харьковщину — есть погибшие

Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы, чтобы встретить врага огнем. Сейчас идет жестокое сражение на этом направлении, мы их встретили огнем.