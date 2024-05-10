Россия массированно обстреливает Харьковщину — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреливает Харьковщину — есть погибшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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10 мая российские захватчики начали еще более активно обстреливать Харьковскую область. Местные власти сообщают о погибших и раненых среди гражданского населения.

Что известно о ситуации на Харьковщине

Как сообщает Харьковской ОВА Олег Синегубов, пограничные общины региона снова оказались под усиленными массированными вражескими обстрелами.

Он отметил, что около 10:00 россияне обстреляли с. Бугаевка Волчанской общины. Был поврежден частный дом, никто из гражданских не пострадал.

Кроме того, РФ накрыла огнем г. Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских.

В результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

13:22 Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому — ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы — один из них под завалами дома, — сообщает Олег Синегубов.

Армия РФ начала новое наступление на Харьковщину

10 мая украинский лидер Владимир Зеленский официально заявил, что российские оккупанты начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.

По словам президента, ВСУ встретили врага нашими войсками, бригадами и артиллерией.

Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы, чтобы встретить врага огнем. Сейчас идет жестокое сражение на этом направлении, мы их встретили огнем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, указано, что прямо сейчас на этом участке фронта идет жесткое артиллерийское сражение.

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