Росія масовано обстрілює Харківщину — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстрілює Харківщину — є загиблі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

10 травня російські загарбники почали ще активніше обстрілювати Харківську область. Місцева влада повідомляє про загиблих та поранених серед цивільного населення.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Як повідомляє Харківської ОВА Олег Синєгубов, прикордонні громади регіону знову опинилися під посиленими масованими ворожими обстрілами.

Він наголосив, що близько 10:00 росіяни обстріляли с. Бугаївка Вовчанської громади. Було пошкоджено приватний будинок, ніхто з цивільних не постраждав.

Окрім того, РФ накрила вогнем м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

Унаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку, — повідомляє Олег Синєгубов.

Армія РФ розпочала новий наступ на Харківщину

10 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно заявив, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.

За словами президента, ЗСУ зустріли ворога нашими військами, бригадами і артилерією.

Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, наголошується, що просто зараз на цій ділянці фронту триває жорсткий артилерійський бій.

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