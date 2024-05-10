Росія масовано обстрілює Харківщину — є загиблі

10 травня російські загарбники почали ще активніше обстрілювати Харківську область. Місцева влада повідомляє про загиблих та поранених серед цивільного населення.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Як повідомляє Харківської ОВА Олег Синєгубов, прикордонні громади регіону знову опинилися під посиленими масованими ворожими обстрілами.
Він наголосив, що близько 10:00 росіяни обстріляли с. Бугаївка Вовчанської громади. Було пошкоджено приватний будинок, ніхто з цивільних не постраждав.
Окрім того, РФ накрила вогнем м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
Унаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
Армія РФ розпочала новий наступ на Харківщину
10 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно заявив, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
За словами президента, ЗСУ зустріли ворога нашими військами, бригадами і артилерією.
Окрім того, наголошується, що просто зараз на цій ділянці фронту триває жорсткий артилерійський бій.
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