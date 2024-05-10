З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.

Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати

Про ситуацію у місті розповів голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів, — розповів очільник адміністрації. Поширити

Евакуація населення відбувається через масові обстріли міста російською армією. У місті вже є жертви російської агресії та фіксують масові руйнування будівель.

За словами Тамаза Гамбарашвілі у Вовчанську залишатись дуже небезпечно.

Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють. Поширити

Наслідки ранкового обстрілу

Сьогодні вранці росіяни вчергове обстріляли Вовчанськ на Харківщині, унаслідок чого двох місцевих жителів госпіталізували з уламковими пораненнями.

Під ворожий вогонь потрапили двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження. Потерпілих доставили до лікарні з уламковими пораненнями.

Потерпілих доставили до лікарні, а на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

Ситуація на Харківщині

За словами Олега Синєгубова Росія посилила обстріли північних районів Харківської області, насамперед Вовчанська. Диверсійно-розвідувальні групи окупантів безуспішно намагаються прорвати кордон, але ЗСУ тримають позиції.

Олег Синєгубов зазначив, що Збройні сили України впевнено тримають позиції — не втрачено жодного метра.

Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.