У Вовчанську зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ

Російські війська прицільно вдарили багатоповерхівкою у Вовчанську Харківської області 20 квітня. Наразі відомо про двох загиблих.

Кількість жертв через обстріл Вовчанська зросла

Як зазначається, 20 квітня російські військові здійснили обстріли Вовчанська, зокрема, зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок.

Отримали поранення жінка та чоловік. Обом постраждалим 61 рік. За іншими адресами внаслідок ударів по місту загинув двоє чоловіків 50 та 84 років.

За попередніми даними, ворог бив по місту авійаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріли Харківщини

За даними ОВА, за 19-20 квітня РФ не завдавала ударів по Харкову.

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнало Сенькове.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 26; Липецька громада — 30.

18 квітня у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.

У селі Сороківка внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.