Війська РФ влучили в багатоповерхівку і в будинок у Вовчанську. Є загиблий

Удар росіян по Вовчанську

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок у Вовчанську. Постраждала 60-річна жінка.

Також окупанти завдали удару по приватному будинку, там загинув 50-річний цивільний чоловік.

Ситуація на Харківщині

За даними ОВА, за 19-20 квітня РФ не завдавала ударів по Харкову.

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнало Сенькове.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 26; Липецька громада — 30.

18 квітня у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.

У селі Сороківка внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.