Війська РФ влучили в багатоповерхівку і в будинок у Вовчанську. Є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ влучили в багатоповерхівку і в будинок у Вовчанську. Є загиблий

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Вовчанськ

Зранку 20 квітня російські окупанти завдали удару по Вовчанську Харківської області. Загинув чоловік, жінка отримала поранення.

Удар росіян по Вовчанську

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок у Вовчанську. Постраждала 60-річна жінка.

Також окупанти завдали удару по приватному будинку, там загинув 50-річний цивільний чоловік.

Ситуація на Харківщині

За даними ОВА, за 19-20 квітня РФ не завдавала ударів по Харкову.

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнало Сенькове.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 26; Липецька громада — 30.

18 квітня у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.

У селі Сороківка внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.

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