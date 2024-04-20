Війська РФ влучили в багатоповерхівку і в будинок у Вовчанську. Є загиблий

Зранку 20 квітня російські окупанти завдали удару по Вовчанську Харківської області. Загинув чоловік, жінка отримала поранення.
Удар росіян по Вовчанську
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок у Вовчанську. Постраждала 60-річна жінка.
Також окупанти завдали удару по приватному будинку, там загинув 50-річний цивільний чоловік.
Ситуація на Харківщині
За даними ОВА, за 19-20 квітня РФ не завдавала ударів по Харкову.
За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнало Сенькове.
З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 26; Липецька громада — 30.
18 квітня у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.
У селі Сороківка внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.
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