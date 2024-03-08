У Вовчанську безпілотник армії РФ влучив у цивільне авто. Є загиблі

Російські терористи 8 березня FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Вовчанську Харківської області
Росія вбила двох цивільних з дрона на Харківщині
Внаслідок влучання безпілотника у автомобіль загинули дві людини. Ймовірно, є ще одна жертва.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 15:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Обстріли Вовчанська: що відомо
Російські війська 1 березня масовано вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок цього постраждав чоловік.
Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.
На місцях "прильотів" подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.
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