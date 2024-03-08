У Вовчанську безпілотник армії РФ влучив у цивільне авто. Є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

У Вовчанську безпілотник армії РФ влучив у цивільне авто. Є загиблі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Вовчанськ

Російські терористи 8 березня FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Вовчанську Харківської області

Росія вбила двох цивільних з дрона на Харківщині

Внаслідок влучання безпілотника у автомобіль загинули дві людини. Ймовірно, є ще одна жертва.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 15:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Однак, зі слів свідків, в авто могла перебувати ще одна особа. Інформація оновлюється.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Обстріли Вовчанська: що відомо

Російські війська 1 березня масовано вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження, — йдеться в повідомленні.

На місцях "прильотів" подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

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