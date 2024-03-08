В Волчанске беспилотник армии РФ попал в гражданское авто. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

В Волчанске беспилотник армии РФ попал в гражданское авто. Есть погибшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Волчанск
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Российские террористы 8 марта FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске Харьковской области

Россия убила двух гражданских с дрона в Харьковской области

В результате попадания беспилотника в автомобиль погибли два человека. Вероятно, есть еще одна жертва.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, около 15:00 в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

По предварительным данным, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. Однако, по словам свидетелей, в авто мог находиться еще один человек. Информация обновляется.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Обстрелы Волчанска: что известно

Российские войска 1 марта массированно ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате пострадал мужчина.

Отмечается, что оккупанты снова обстреляли Волчанск, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.

Обстрел произошел около 11:00. Повреждены частные дома. Ранение получил местный житель 1956 года рождения, – говорится в сообщении.

На местах "прилетов" происшествий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

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