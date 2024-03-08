В Волчанске беспилотник армии РФ попал в гражданское авто. Есть погибшие

Российские террористы 8 марта FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске Харьковской области
Россия убила двух гражданских с дрона в Харьковской области
В результате попадания беспилотника в автомобиль погибли два человека. Вероятно, есть еще одна жертва.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По его словам, около 15:00 в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.
Обстрелы Волчанска: что известно
Российские войска 1 марта массированно ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате пострадал мужчина.
Отмечается, что оккупанты снова обстреляли Волчанск, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.
На местах "прилетов" происшествий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
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