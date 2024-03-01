Армия РФ атаковала Волчанск в Харьковской области. Есть раненый

Российские войска сегодня, 1 марта, массированно ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате пострадал мужчина.
Россияне массированно ударили по Волчанску
Отмечается, что оккупанты снова обстреляли Волчанск, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.
На местах "прилетов" происшествий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
Обстрел населённых пунктов Украины
Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.
Также в ночь на 1 марта 2024 г. противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.
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