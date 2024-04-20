Войска РФ атаковали многоэтажку и дом в Волчанске. Есть погибший

Удар россиян по Волчанску

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 8 утра российские войска попали в 9-этажку и частный дом в Волчанске. Пострадала 60-летняя женщина.

Также оккупанты нанесли удар по частному дому, там погиб 50-летний гражданский мужчина.

Ситуация в Харьковской области

По данным ОВА, за 19-20 апреля РФ не наносила удары по Харькову.

За прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка и другие. Авиационные обстрелы подверглись Сенькову.

Из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуировано 60 детей с семьями: Боровская община — 4; Дергачевская — 26; Липецкая — 30.

18 апреля в Волчанске в результате обстрела повреждены 8 частных домов и 2 хозяйственные сооружения. Обломочные ранения получил 52-летний мужчина.

В селе Сороковка в результате обстрела С-300 поврежден частично дом культуры и магазин. Пострадал 45-летний гражданский мужчина.