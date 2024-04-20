В Волчанске возросло количество жертв в результате ракетного удара РФ

Российские войска прицельно ударили по многоэтажке в Волчанске Харьковской области 20 апреля. Пока известно о двух погибших.
Число жертв из-за обстрела Волчанска возросло
Как отмечается, 20 апреля российские военные совершили обстрелы Волчанска, в частности, зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом.
Получили ранения женщина и мужчина. Обоим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет.
По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.
При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Что известно об обстрелах Харьковщины
По данным ОВА, за 19-20 апреля РФ не наносила удары по Харькову.
За прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка и другие. Авиационные обстрелы подверглись Сенькову.
Из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуировано 60 детей с семьями: Боровское общество — 4; Дергачевское общество — 26; Липецкое общество — 30.
18 апреля в Волчанске в результате обстрела повреждены 8 частных домов и 2 хозяйственные сооружения. Обломочные ранения получил 52-летний мужчина.
В селе Сороковка в результате обстрела С-300 поврежден частично дом культуры и магазин. Пострадал 45-летний гражданский мужчина.
Кроме того, раздавались взрывы 20 апреля и в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов предупредил об обстреле города российскими войсками. При этом о последствиях взрывов пока ничего не известно.
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