В Волчанске возросло количество жертв в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Волчанске возросло количество жертв в результате ракетного удара РФ

Харьковская обласная прокуратура
обстрел
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Российские войска прицельно ударили по многоэтажке в Волчанске Харьковской области 20 апреля. Пока известно о двух погибших.

Число жертв из-за обстрела Волчанска возросло

Как отмечается, 20 апреля российские военные совершили обстрелы Волчанска, в частности, зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом.

Получили ранения женщина и мужчина. Обоим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет.

По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Что известно об обстрелах Харьковщины

По данным ОВА, за 19-20 апреля РФ не наносила удары по Харькову.

За прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка и другие. Авиационные обстрелы подверглись Сенькову.

Из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуировано 60 детей с семьями: Боровское общество — 4; Дергачевское общество — 26; Липецкое общество — 30.

18 апреля в Волчанске в результате обстрела повреждены 8 частных домов и 2 хозяйственные сооружения. Обломочные ранения получил 52-летний мужчина.

В селе Сороковка в результате обстрела С-300 поврежден частично дом культуры и магазин. Пострадал 45-летний гражданский мужчина.

Кроме того, раздавались взрывы 20 апреля и в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов предупредил об обстреле города российскими войсками. При этом о последствиях взрывов пока ничего не известно.

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