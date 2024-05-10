Из города Волчанска и окрестных населенных пунктов в Харьковской области происходит эвакуация населения.
Власть, полиция и волонтеры совместно помогают людям уезжать
О ситуации в городе рассказал глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили.
Эвакуация населения происходит из-за массовых обстрелов города русской армией. В городе уже есть жертвы российской агрессии и фиксируют массовые разрушения построек.
По словам Тамаза Гамбарашвили, в Волчанске оставаться очень опасно.
Последствия утреннего обстрела
Сегодня утром россияне в очередной раз обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего двух местных жителей госпитализировали с обломочными ранениями.
Во вражеский огонь попали двое мужчин 1971 и 1982 года рождения. Пострадавших доставили в больницу с обломочными ранениями.
Пострадавших доставили в больницу, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.
Ситуация в Харьковской области
По словам Олега Синегубова, Россия усилила обстрелы северных районов Харьковской области, прежде всего Волчанская. Диверсионно-разведывательные группы окупантов безуспешно пытаются прорвать границу, но ВСУ держат позиции.
Олег Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции – не потеряно ни одного метра.
Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.
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