Из города Волчанска и окрестных населенных пунктов в Харьковской области происходит эвакуация населения.

Власть, полиция и волонтеры совместно помогают людям уезжать

О ситуации в городе рассказал глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили.

Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов, - рассказал глава администрации. Поделиться

Эвакуация населения происходит из-за массовых обстрелов города русской армией. В городе уже есть жертвы российской агрессии и фиксируют массовые разрушения построек.

По словам Тамаза Гамбарашвили, в Волчанске оставаться очень опасно.

Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают. Поделиться

Последствия утреннего обстрела

Сегодня утром россияне в очередной раз обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего двух местных жителей госпитализировали с обломочными ранениями.

Во вражеский огонь попали двое мужчин 1971 и 1982 года рождения. Пострадавших доставили в больницу с обломочными ранениями.

Пострадавших доставили в больницу, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

Ситуация в Харьковской области

По словам Олега Синегубова, Россия усилила обстрелы северных районов Харьковской области, прежде всего Волчанская. Диверсионно-разведывательные группы окупантов безуспешно пытаются прорвать границу, но ВСУ держат позиции.

Олег Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции – не потеряно ни одного метра.

Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.