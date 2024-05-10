Навіщо армія РФ ініціювала наступ на Харківщині — пояснення речника ОСУВ "Хортиця"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині окупаційна армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Що відбувається у прикордонних районах на Харківщині

Ворог докладає зусиль, зокрема — в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку і змусити нас відтягнути сили і засоби на Харківський напрямок із Донецької та Луганської області, — підкреслив Волошин. Поширити

За його словами, українські військові повністю контролюють ситуацію.

У той же час, за словами керівника секції 2 окремого загону спецпризначення Миколи Глущенка, наразі українські військові контролюють ситуацію на Харківщині і готуються до будь-якого розвитку подій.

Глущенко зазначив, що російські окупанти проводять демонстративні бойові дії вздовж державного кордону на Харківщині та намагаються закріпитись у таких прикордонних населених пунктах як Стрілеча та Пильне.

Основна сила ворога — піхота, підсилена бронетехнікою. Ворог здійснює ці дії, аби відволікти наших військових з головних напрямків, — наголосив військовий. Поширити

Крім того, у зв'язку із близьким розташування області до країни — агресора Росія продовжує терористичними методами завдавати артилерійські та ракетні удари по цивільних об'єктах та населенню в цілому.

Військовий зазначив, що це робится для залякування мирних людей та дестабілізації обстановки в регіоні.

Що відомо про втрати армії РФ під час наступу на Харківщині

Бійці Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії сьогодні, 10 травня, знищили техніку росіян під час спроби наступу на Харківську область.

Зокрема, спецпризначенці 2-го загону ЦСП "Омега" показали кадри знищеної техніки РФ під час спроби прориву на Харківщині.

Зазначається, що знищено чотири БМП та "Урал".

Завдяки вмілим діям аеророзвідників та використанню дронів вона була знищена ще на підході — під час спроби штурму кордону.