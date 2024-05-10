Зачем армия РФ инициировала наступление на Харьковщине — объяснение спикера ОСУВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

Зачем армия РФ инициировала наступление на Харьковщине — объяснение спикера ОСУВ "Хортица"

Военный ВСУ
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Источник:  ЛИГА.net

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области оккупационная армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

Что происходит в приграничных районах Харьковской области

Враг прилагает усилия, в частности, в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковское направление из Донецкой и Луганской области, подчеркнул Волошин.

По его словам, украинские военные полностью контролируют ситуацию.

В то же время, по словам руководителя секции 2 отдельного отряда спецназначения Николая Глущенко, украинские военные контролируют ситуацию на Харьковщине и готовятся к любому развитию событий.

Глущенко отметил, что российские оккупанты проводят демонстративные боевые действия вдоль государственной границы на Харьковщине и пытаются закрепиться в таких приграничных населенных пунктах как Стрелка и Пильное.

Основная сила врага — пехота, усиленная бронетехникой. Враг совершает эти действия, чтобы отвлечь наших военных по главным направлениям », — подчеркнул военный.

Кроме того, в связи с близким расположением области к стране — агрессору Россия продолжает террористическими методами наносить артиллерийские и ракетные удары по гражданским объектам и населению в целом.

Военный отметил, что это делается для устрашения мирных людей и дестабилизации обстановки в регионе

Что известно о потерях армии РФ во время наступления на Харьковщине

Бойцы Центра специального назначения "Омега" Нацгвардии сегодня, 10 мая, уничтожили технику россиян при попытке наступления на Харьковскую область.

В частности, спецназовцы 2-го отряда ЦСП "Омега" показали кадры уничтоженной техники РФ при попытке прорыва в Харьковской области.

Отмечается, что уничтожены четыре БМП и "Урал".

Благодаря умелым действиям аэроразведчиков и использованию дронов она была уничтожена еще на подходе — при попытке штурма границы.

Спецназовцы Нацгвардии также ищут технику, которая могла проскочить. Также будут уничтожены остатки пехоты противника, которая может скрываться по посадкам, — подчеркивается в сообщениях военных.

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