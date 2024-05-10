По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области оккупационная армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.
Что происходит в приграничных районах Харьковской области
По его словам, украинские военные полностью контролируют ситуацию.
В то же время, по словам руководителя секции 2 отдельного отряда спецназначения Николая Глущенко, украинские военные контролируют ситуацию на Харьковщине и готовятся к любому развитию событий.
Глущенко отметил, что российские оккупанты проводят демонстративные боевые действия вдоль государственной границы на Харьковщине и пытаются закрепиться в таких приграничных населенных пунктах как Стрелка и Пильное.
Кроме того, в связи с близким расположением области к стране — агрессору Россия продолжает террористическими методами наносить артиллерийские и ракетные удары по гражданским объектам и населению в целом.
Военный отметил, что это делается для устрашения мирных людей и дестабилизации обстановки в регионе
Что известно о потерях армии РФ во время наступления на Харьковщине
Бойцы Центра специального назначения "Омега" Нацгвардии сегодня, 10 мая, уничтожили технику россиян при попытке наступления на Харьковскую область.
В частности, спецназовцы 2-го отряда ЦСП "Омега" показали кадры уничтоженной техники РФ при попытке прорыва в Харьковской области.
Отмечается, что уничтожены четыре БМП и "Урал".
Благодаря умелым действиям аэроразведчиков и использованию дронов она была уничтожена еще на подходе — при попытке штурма границы.
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