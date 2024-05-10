По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, оккупационная армия РФ может готовиться к проведению более масштабного наступления в направлении Харькова.
США предупреждают о подготовке России к масштабному наступлению на Харьков
По словам Кирби, оккупационная армия РФ отказалась от активных боевых действий на севере Украины в пользу продвижения в восточных регионах.
Что говорят украинские военные
По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, действия оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области очень сильно напоминают "прощупывание" линий обороны украинских военных.
Жорин отметил, что сейчас враг еще не задействовал собственные ключевые силы.
Он подчеркнул, что в этом направлении пока не произошло ничего критичного.
В то же время, по словам командира 225 отдельного штурмового батальона Олега Ширяева в комментарии журналистам издания "Гордон", оккупационная армия РФ накапливает силы вдоль границы Харьковской и Сумской областей.
По его мнению, военные преступники армии РФ рассматривают несколько сценариев вторжения на территорию Украины.
По его словам, таким же образом враг планирует взять под контроль трассу Харьков — Сумы.
Однако Ширяев считает маловероятным выход врага на трассу Харьков — Киев.
Он добавил, что действия РФ можно рассматривать как и маневр. Он считает, что целью россиян является отвлечь внимание от того, что сейчас происходит в направлении Очеретиного и Временного Яра.
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