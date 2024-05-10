По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, оккупационная армия РФ может готовиться к проведению более масштабного наступления в направлении Харькова.

США предупреждают о подготовке России к масштабному наступлению на Харьков

По словам Кирби, оккупационная армия РФ отказалась от активных боевых действий на севере Украины в пользу продвижения в восточных регионах.

Поэтому очень интересно и, безусловно, тревожно, что теперь они, похоже, готовятся к тому, чтобы как минимум использовать дальнобойный огонь, чтобы попытаться прорваться в Харьков. И надо думать, что вы не станете этого делать, если не думаете о каком-то другом более масштабном наступлении непосредственно на город, — отметил Кирби. Поделиться

US thinks Russia may be preparing for a larger assault directly on Kharkiv.



"They abandoned the northern part of the country of Ukraine and started focusing exclusively on the east. So it is very interesting and certainly concerning that they now appear to be setting themselves… — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 10, 2024

Что говорят украинские военные

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, действия оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области очень сильно напоминают "прощупывание" линий обороны украинских военных.

Жорин отметил, что сейчас враг еще не задействовал собственные ключевые силы.

События на Харьковском направлении абсолютно прогнозируемая для украинской армии история, отмечает Жорин. Поделиться

Он подчеркнул, что в этом направлении пока не произошло ничего критичного.

Главное, что нужно понимать — пока это больше похоже на прощупывание нашей линии обороны. Свои основные силы противник еще не задействовал, — подчеркнул заместитель командира 3-й ОШБ. Поделиться

В то же время, по словам командира 225 отдельного штурмового батальона Олега Ширяева в комментарии журналистам издания "Гордон", оккупационная армия РФ накапливает силы вдоль границы Харьковской и Сумской областей.

По его мнению, военные преступники армии РФ рассматривают несколько сценариев вторжения на территорию Украины.

Один из этих сценариев — выход на рубеже Волчанская и Печенег с дальнейшим развитием успеха и взятием под контроль трассы сообщением Харьков — Изюм, как максимум. Как минимум взятие ее под огневой контроль, объясняет военный. Поделиться

По его словам, таким же образом враг планирует взять под контроль трассу Харьков — Сумы.

Однако Ширяев считает маловероятным выход врага на трассу Харьков — Киев.

По моему субъективному мнению, захватить или оцепить Харьков им будет очень сложно. Программа выйти на трассу Харьков — Киев с целью отрезать город или взять под огневой контроль саму трассу тоже будет очень сложной для них. Противник, как всегда, во время мероприятия потеряет кучу военной техники и живой силы, — объясняет военный. Поделиться

Он добавил, что действия РФ можно рассматривать как и маневр. Он считает, что целью россиян является отвлечь внимание от того, что сейчас происходит в направлении Очеретиного и Временного Яра.