Чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ на Харківщині — пояснення ЦПД

Наразі зведення оборонних рубежів на прикордонні Харківської області з РФ неможливе, адже тоді українські захисники опиняться під щільним ворожим вогнем.
Чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ на Харківщині
Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко, стосовно оборонних рубежів наразі точаться багато маніпуляцій.
Як пояснив керівник ЦПД, лінії оборони вибудувані у Харківській області є.
Що відомо про бойові дії на Харківщині
За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі телемарафону, наразі зарано говорити про захоплення окупаційною армією РФ населених пунктів у прикордонних районах на Харківщині.
Він зазначив, що наразі бойові дії продовжуються в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка та інших прикордонних сіл та селищ.
За його словами, українські військові тримають розгорнуту оборону та ефективно завдають ураження по позиціях окупантів з армії РФ.
Він додав, що українські військові перебувають на підготовлених лініях оборони і завдають вогневого ураження, намагаючись зірвати наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині.
При цьому Волошин підтвердив інформацію від місцевої влади Вовчанська, яка спростовує прорив російських окупантів до міста.
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