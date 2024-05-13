Чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ на Харківщині — пояснення ЦПД

Наразі зведення оборонних рубежів на прикордонні Харківської області з РФ неможливе, адже тоді українські захисники опиняться під щільним ворожим вогнем.

Чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ на Харківщині

Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко, стосовно оборонних рубежів наразі точаться багато маніпуляцій.

Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка і всі інженери просто знищувались би ворогом - його дронами, його артилерією, - каже він. Поширити

Як пояснив керівник ЦПД, лінії оборони вибудувані у Харківській області є.

І детальніше, дуже скоро, розкажуть про них. І це декілька ліній оборони, дуже надійних. Тому, друзі, прикордоння і Харків давайте не плутати. Оборонна операція триває, - зауважує Коваленко. Поширити

Що відомо про бойові дії на Харківщині

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі телемарафону, наразі зарано говорити про захоплення окупаційною армією РФ населених пунктів у прикордонних районах на Харківщині.

Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано. Ми підтверджувати не будемо. Там тривають бойові дії у прикордонних районах і вздовж державного кордону з Росією. Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, а також наносять ворогу ураження, — підкреслив Волошин. Поширити

Він зазначив, що наразі бойові дії продовжуються в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка та інших прикордонних сіл та селищ.

Наші військові вже майже третю добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти і бронетехніку, а також значну кількість дронів. Ворог, звісно, розвиває свої дії на двох напрямках — це Липці і Вовчанськ, розширюючи фронт. А в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту і техніку, — зазначив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

За його словами, українські військові тримають розгорнуту оборону та ефективно завдають ураження по позиціях окупантів з армії РФ.

Артилерійські підрозділи виконують завдання по знищенню цілей противника. А там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів, — пояснює Волошин. Поширити

Він додав, що українські військові перебувають на підготовлених лініях оборони і завдають вогневого ураження, намагаючись зірвати наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині.

Також прийнято рішення про посилення наших бойових підрозділів. Головне завдання — стабілізувати лінію фронту. Адже, як інформує Харківська ОВА, наразі на півночі області збільшилась кількість населених пунктів, на території яких ведуться активні бойові дії. Однак наші воїни намагаються утримати і свої позиції, і істотних успіхів на цих територіях ворог не має. Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована Силами оборони, — зазначає речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

При цьому Волошин підтвердив інформацію від місцевої влади Вовчанська, яка спростовує прорив російських окупантів до міста.