Що відомо про ситуацію на Харківщині

Вадим Іванещенко, речник 42-ї української бригади, яка веде бої навколо Глибокого, заявив, що російські війська наближаються до їхніх позицій. Він сказав, що його підрозділ "повністю екіпірований", хоча безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби завжди потрібні, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, протягом останніх трьох днів окупаційна армія РФ захопила близько 10 населених пунктів в районі Вовчанська.

#NewsMap

Russian invasion forces attacked #Kharkiv oblast at two locations from the north, capturing at least ten villages in three days. My maps are based on multiple geolocations and latest official and unofficial reports. pic.twitter.com/AFNR8MljPm — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 13, 2024

Російські сили атакували Харківську область у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл за три дні, — зазначив аналітик. Поширити

Як проходить евакуація з Вовчанська

Ще одне західне видання The Telegraph у власному матеріалі зазначає, що більшість жителів Вовчанська вже встигли евакуюватись.

Після двох років на передовій української війни жителі прикордонного з Росією міста Вовчанськ добре розуміють, що вважати миром і тишею. Транскордонні сутички стали частиною життя тут від початку вторгнення. Проте з п’ятниці те, про що зазвичай говорять як про фоновий шум, перетворилося на оглушливий гром, коли російські війська розпочали відновлений наземний наступ на північний схід України, — йдеться у матеріалі. Поширити

До початку повномасштабної війни у Вовчанську проживало близько 17 тис жителів.

Після тимчасової окупації та звільнення міста українськими військовими в ньому залишалось близько 3 тис жителів.

Багато хто виїхав самостійно власними авто, решту організовано вивезли автобусами волонтери та поліція.

Ситуація просто жахлива, плануючі бомби падають скрізь дуже близько, і купа російських безпілотників тут літає. Тут завжди було досить божевільно, але нічого такого божевільного, як зараз — раніше росіяни принаймні давали нам трохи відпочити між обстрілами, — розповідає 51-річна Олена, яка погодилась евакуюватись. Поширити

Аби вивезти цивільних, евакуаційним командам доводиться дуже ризикувати і вдаватися до своєрідних "проривів".

Російські безпілотники можуть літати зі швидкістю близько 80 км на годину, тому намагайтеся тримати принаймні 100 км на годину або більше, коли ми в’їжджатимемо", — розповів журналістам правоохоронець. Поширити

Сама евакуація відбувається під постійним гуркотом артилерії. Час від часу усім учасникам процесу доводиться припадати до землі.

Евакуйованих везуть до Харкова — у когось там родичі, решту розмістять у тимчасових притулках.