За словами речника 42-ї бригади ЗСУ Вадима Іванещенка, підрозділи окупаційної армії РФ наближаються до їхніх позицій.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, протягом останніх трьох днів окупаційна армія РФ захопила близько 10 населених пунктів в районі Вовчанська.
Як проходить евакуація з Вовчанська
Ще одне західне видання The Telegraph у власному матеріалі зазначає, що більшість жителів Вовчанська вже встигли евакуюватись.
До початку повномасштабної війни у Вовчанську проживало близько 17 тис жителів.
Після тимчасової окупації та звільнення міста українськими військовими в ньому залишалось близько 3 тис жителів.
Багато хто виїхав самостійно власними авто, решту організовано вивезли автобусами волонтери та поліція.
Аби вивезти цивільних, евакуаційним командам доводиться дуже ризикувати і вдаватися до своєрідних "проривів".
Сама евакуація відбувається під постійним гуркотом артилерії. Час від часу усім учасникам процесу доводиться припадати до землі.
Евакуйованих везуть до Харкова — у когось там родичі, решту розмістять у тимчасових притулках.
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