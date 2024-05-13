Армія РФ намагається підійти до Глибокого на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ намагається підійти до Глибокого на Харківщині

ЗСУ
Джерело:  The Financial Times

За словами речника 42-ї бригади ЗСУ Вадима Іванещенка, підрозділи окупаційної армії РФ наближаються до їхніх позицій. 

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Вадим Іванещенко, речник 42-ї української бригади, яка веде бої навколо Глибокого, заявив, що російські війська наближаються до їхніх позицій. Він сказав, що його підрозділ "повністю екіпірований", хоча безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби завжди потрібні, — йдеться у матеріалі видання.

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, протягом останніх трьох днів окупаційна армія РФ захопила близько 10 населених пунктів в районі Вовчанська.

Російські сили атакували Харківську область у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл за три дні, — зазначив аналітик.

Як проходить евакуація з Вовчанська

Ще одне західне видання The Telegraph у власному матеріалі зазначає, що більшість жителів Вовчанська вже встигли евакуюватись.

Після двох років на передовій української війни жителі прикордонного з Росією міста Вовчанськ добре розуміють, що вважати миром і тишею. Транскордонні сутички стали частиною життя тут від початку вторгнення. Проте з п’ятниці те, про що зазвичай говорять як про фоновий шум, перетворилося на оглушливий гром, коли російські війська розпочали відновлений наземний наступ на північний схід України, — йдеться у матеріалі.

До початку повномасштабної війни у Вовчанську проживало близько 17 тис жителів.

Після тимчасової окупації та звільнення міста українськими військовими в ньому залишалось близько 3 тис жителів.

Багато хто виїхав самостійно власними авто, решту організовано вивезли автобусами волонтери та поліція.

Ситуація просто жахлива, плануючі бомби падають скрізь дуже близько, і купа російських безпілотників тут літає. Тут завжди було досить божевільно, але нічого такого божевільного, як зараз — раніше росіяни принаймні давали нам трохи відпочити між обстрілами, — розповідає 51-річна Олена, яка погодилась евакуюватись.

Аби вивезти цивільних, евакуаційним командам доводиться дуже ризикувати і вдаватися до своєрідних "проривів". 

Російські безпілотники можуть літати зі швидкістю близько 80 км на годину, тому намагайтеся тримати принаймні 100 км на годину або більше, коли ми в’їжджатимемо", — розповів журналістам правоохоронець.

Сама евакуація відбувається під постійним гуркотом артилерії. Час від часу усім учасникам процесу доводиться припадати до землі.

Евакуйованих везуть до Харкова — у когось там родичі, решту розмістять у тимчасових притулках.

Це було божевілля, просто безперервний обстріл протягом трьох днів. Це було просто нестерпним для дітей — багато зруйнованих будинків, і всі ліси горять. Зараз ми їдемо до Харкова, де, сподіваюся, соціальні працівники знайдуть нам де зупинитися. Не дай Бог, щоб росіяни не почали наступати і на Харків, тому що нам потрібен мир, — зазначає 45-річна Оксана Величко.

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