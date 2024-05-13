Бійці Третьої штурмової бригади займають оборонні рубежі у прикордонних районах на Харківщині та відбивають численні атаки окупаційної армії РФ.
Що відомо про втрати армії РФ у боях на Харківщині
Зазначається, що силами 3 ОШБр було знищено ворожу САУ “Нона” та близько роти російських загарбників.
Протягом тижня боїв окупаційна армія РФ втратила 189 солдатів вбитими і ще 43 — пораненими.
Чи є в армії РФ резерви для посилення наступу на Харківщині
За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка у коментарі журналістам 24 каналу, Росія вже задіяла в Україні всі боєздатні підрозділи власної окупаційної армії в Україні і більше не має значних наявних резервів.
Тимочко припустив, що російські окупанти хіба що можуть перекидати частину підрозділів з одного напрямку на інший.
За його словами, додаткове перекидання великої кількості військових створить занадто велике навантаження на логістику російських окупантів.
Також якщо ввести у бій війська, то спочатку це будуть величезні втрати для ворога. Адже потрібен час, щоб залучити їх ефективно. А ЗСУ точно побачать переміщення окупаційних підрозділів.
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