У Третій штурмовій назвали втрати армії РФ у боях на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У Третій штурмовій назвали втрати армії РФ у боях на Харківщині

Військові ЗСУ
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Бійці Третьої штурмової бригади займають оборонні рубежі у прикордонних районах на Харківщині та відбивають численні атаки окупаційної армії РФ. 

Що відомо про втрати армії РФ у боях на Харківщині

Зазначається, що силами 3 ОШБр було знищено ворожу САУ “Нона” та близько роти російських загарбників.

Протягом тижня боїв окупаційна армія РФ втратила 189 солдатів вбитими і ще 43 — пораненими.

На металобрухт перетворено установку 2С9 "Нона", якою окупанти підтримували наступ своєї піхоти, а також ворожий БМП-2, БТР, танк і спецтехніку, — йдеться у повідомленні 3 ОШБр.

Чи є в армії РФ резерви для посилення наступу на Харківщині

За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка у коментарі журналістам 24 каналу, Росія вже задіяла в Україні всі боєздатні підрозділи власної окупаційної армії в Україні і більше не має значних наявних резервів.

Тимочко припустив, що російські окупанти хіба що можуть перекидати частину підрозділів з одного напрямку на інший.

Усе боєздатне росіяни вже задіяли в Україні. Оскільки вони тут намагаються десь проводити таку кругову ротацію своїх військ з метою навіть збереження психологічного рівня при наявних втратах. Усі боєздатні підрозділи або підрозділи, які мають досвід ведення боїв, так чи інакше задіяні в Україні, — зазначив глава Ради резервістів.

За його словами, додаткове перекидання великої кількості військових створить занадто велике навантаження на логістику російських окупантів.

Також якщо ввести у бій війська, то спочатку це будуть величезні втрати для ворога. Адже потрібен час, щоб залучити їх ефективно. А ЗСУ точно побачать переміщення окупаційних підрозділів.

Чомусь мало говорять, що насправді на Харківському напрямку, коли росіяни тільки висувалися у бік наших кордонів, дуже багато було спалено їхньої техніки, знищено їхніх бойових груп ще безпосередньо на російській території, — додає Тимочко.

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