Бойцы Третьей штурмовой бригады занимают оборонительные рубежи в приграничных районах Харьковщины и отбивают многочисленные атаки оккупационной армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ в боях на Харьковщине

Отмечается, что силами 3 ОШБр была уничтожена вражеская САУ "Нона" и около роты российских захватчиков.

В течение недели боев оккупационная армия РФ потеряла 189 солдат убитыми и еще 43 ранеными.

В металлолом преобразована установка 2С9 "Нона", которой оккупанты поддерживали наступление своей пехоты, а также вражеский БМП-2, БТР, танк и спецтехнику, — говорится в сообщении 3 ОШБр. Поделиться

Есть ли у армии РФ резервы для усиления наступления на Харьковщине

По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка в комментарии журналистам 24 канала, Россия уже задействовала в Украине все боеспособные подразделения собственной оккупационной армии в Украине и больше не имеет значительных резервов.

Тимочко предположил, что российские оккупанты разве что могут опрокидывать часть подразделений с одного направления на другое.

Все боеспособные россияне уже задействовали в Украине. Поскольку они пытаются где-то проводить такую круговую ротацию своих войск с целью даже сохранения психологического уровня при имеющихся потерях. Все боеспособные подразделения или подразделения, имеющие опыт ведения боев, так или иначе задействованы в Украине, отметил глава Совета резервистов. Поделиться

По его словам, дополнительная переброска большого количества военных создаст слишком большую нагрузку на логистику российских оккупантов.

Также если ввести в бой войска, то поначалу это будут большие утраты для неприятеля. Ведь нужно время, чтобы привлечь их эффективно. А ВСУ точно увидят перемещение оккупационных подразделений.