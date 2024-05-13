Бойцы Третьей штурмовой бригады занимают оборонительные рубежи в приграничных районах Харьковщины и отбивают многочисленные атаки оккупационной армии РФ.
Что известно о потерях армии РФ в боях на Харьковщине
Отмечается, что силами 3 ОШБр была уничтожена вражеская САУ "Нона" и около роты российских захватчиков.
В течение недели боев оккупационная армия РФ потеряла 189 солдат убитыми и еще 43 ранеными.
Есть ли у армии РФ резервы для усиления наступления на Харьковщине
По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка в комментарии журналистам 24 канала, Россия уже задействовала в Украине все боеспособные подразделения собственной оккупационной армии в Украине и больше не имеет значительных резервов.
Тимочко предположил, что российские оккупанты разве что могут опрокидывать часть подразделений с одного направления на другое.
По его словам, дополнительная переброска большого количества военных создаст слишком большую нагрузку на логистику российских оккупантов.
Также если ввести в бой войска, то поначалу это будут большие утраты для неприятеля. Ведь нужно время, чтобы привлечь их эффективно. А ВСУ точно увидят перемещение оккупационных подразделений.
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