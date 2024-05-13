Армия РФ пытается подойти к Глубокому на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ пытается подойти к Глубокому на Харьковщине

ВСУ
Читати українською
Источник:  The Financial Times

По словам представителя 42-й бригады ВСУ Вадима Иванещенко, подразделения оккупационной армии РФ приближаются к их позициям.

Что известно о ситуации на Харьковщине

Вадим Иванещенко, спикер 42-й украинской бригады, ведущей бои вокруг Глубокого, заявил, что российские войска приближаются к их позициям. Он сказал, что его подразделение "полностью экипировано", хотя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы всегда нужны, — говорится в материале издания.

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, за последние три дня оккупационная армия РФ захватила около 10 населенных пунктов в районе Волчанск.

Российские силы атаковали Харьковскую область в двух местах с севера, захватив минимум десять сел за три дня, — отметил аналитик.

Как проходит эвакуация из Волчанска

Еще одно западное издание The Telegraph в своем материале отмечает, что большинство жителей Волчанска уже успели эвакуироваться.

После двух лет на передовой украинской войне жители приграничного с Россией города Волчанск хорошо понимают, что считать миром и тишиной. Трансграничные стычки стали частью жизни здесь с начала вторжения. Однако с пятницы то, о чем обычно говорят как о фоновом шуме, превратилось в оглушительный гром, когда российские войска начали восстановленное наземное наступление на северо-восток Украины, говорится в материале.

До начала полномасштабной войны в Волчанске проживало около 17 тыс. жителей.

После временной оккупации и освобождения города украинскими военными в нем оставалось около 3 тыс. жителей.

Многие уехали самостоятельно собственными авто, остальные организованно вывезли автобусами волонтеры и полиция.

Ситуация просто ужасающая, планирующие бомбы падают везде очень близко, и куча российских беспилотников здесь летает. Здесь всегда было достаточно безумно, но ничего такого безумного, как сейчас — раньше россияне по крайней мере давали нам немного отдохнуть между обстрелами, — рассказывает 51-летняя Елена, которая согласилась эвакуироваться.

Чтобы вывезти гражданским, эвакуационным командам приходится очень рисковать и прибегать к своеобразным "прорывам".

Российские беспилотники могут летать со скоростью около 80 км в час, поэтому старайтесь держать как минимум 100 км в час или больше, когда мы будем въезжать», — рассказал журналистам правоохранитель.

Сама эвакуация происходит под постоянным грохотом артиллерии. Время от времени всем участникам процесса приходится приходиться на землю.

Эвакуированных везут в Харьков — у кого-то родственники, остальные разместят во временных приютах.

Это было безумие, просто непрерывный обстрел в течение трех дней. Это было просто невыносимым для детей — много разрушенных домов, и все леса горят. Сейчас мы едем в Харьков, где, надеюсь, социальные работники найдут нам, где остановиться. Не дай Бог, чтобы россияне не начали наступать и на Харьков, потому что нам нужен мир, — отмечает 45-летняя Оксана Величко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали группу военных РФ одним дроном в Харьковской области — видео
НГУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харьковской ОВА раскрыли особенности наступления армии РФ в регионе
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Третьей штурмовой назвали потери армии РФ в боях на Харьковщине
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?