По словам представителя 42-й бригады ВСУ Вадима Иванещенко, подразделения оккупационной армии РФ приближаются к их позициям.

Что известно о ситуации на Харьковщине

Вадим Иванещенко, спикер 42-й украинской бригады, ведущей бои вокруг Глубокого, заявил, что российские войска приближаются к их позициям. Он сказал, что его подразделение "полностью экипировано", хотя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы всегда нужны, — говорится в материале издания. Поделиться

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, за последние три дня оккупационная армия РФ захватила около 10 населенных пунктов в районе Волчанск.

#NewsMap

Russian invasion forces attacked #Kharkiv oblast at two locations from the north, capturing at least ten villages in three days. My maps are based on multiple geolocations and latest official and unofficial reports. pic.twitter.com/AFNR8MljPm — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 13, 2024

Российские силы атаковали Харьковскую область в двух местах с севера, захватив минимум десять сел за три дня, — отметил аналитик. Поделиться

Как проходит эвакуация из Волчанска

Еще одно западное издание The Telegraph в своем материале отмечает, что большинство жителей Волчанска уже успели эвакуироваться.

После двух лет на передовой украинской войне жители приграничного с Россией города Волчанск хорошо понимают, что считать миром и тишиной. Трансграничные стычки стали частью жизни здесь с начала вторжения. Однако с пятницы то, о чем обычно говорят как о фоновом шуме, превратилось в оглушительный гром, когда российские войска начали восстановленное наземное наступление на северо-восток Украины, говорится в материале. Поделиться

До начала полномасштабной войны в Волчанске проживало около 17 тыс. жителей.

После временной оккупации и освобождения города украинскими военными в нем оставалось около 3 тыс. жителей.

Многие уехали самостоятельно собственными авто, остальные организованно вывезли автобусами волонтеры и полиция.

Ситуация просто ужасающая, планирующие бомбы падают везде очень близко, и куча российских беспилотников здесь летает. Здесь всегда было достаточно безумно, но ничего такого безумного, как сейчас — раньше россияне по крайней мере давали нам немного отдохнуть между обстрелами, — рассказывает 51-летняя Елена, которая согласилась эвакуироваться. Поделиться

Чтобы вывезти гражданским, эвакуационным командам приходится очень рисковать и прибегать к своеобразным "прорывам".

Российские беспилотники могут летать со скоростью около 80 км в час, поэтому старайтесь держать как минимум 100 км в час или больше, когда мы будем въезжать», — рассказал журналистам правоохранитель. Поделиться

Сама эвакуация происходит под постоянным грохотом артиллерии. Время от времени всем участникам процесса приходится приходиться на землю.

Эвакуированных везут в Харьков — у кого-то родственники, остальные разместят во временных приютах.