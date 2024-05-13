По словам представителя 42-й бригады ВСУ Вадима Иванещенко, подразделения оккупационной армии РФ приближаются к их позициям.
Что известно о ситуации на Харьковщине
По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, за последние три дня оккупационная армия РФ захватила около 10 населенных пунктов в районе Волчанск.
Как проходит эвакуация из Волчанска
Еще одно западное издание The Telegraph в своем материале отмечает, что большинство жителей Волчанска уже успели эвакуироваться.
До начала полномасштабной войны в Волчанске проживало около 17 тыс. жителей.
После временной оккупации и освобождения города украинскими военными в нем оставалось около 3 тыс. жителей.
Многие уехали самостоятельно собственными авто, остальные организованно вывезли автобусами волонтеры и полиция.
Чтобы вывезти гражданским, эвакуационным командам приходится очень рисковать и прибегать к своеобразным "прорывам".
Сама эвакуация происходит под постоянным грохотом артиллерии. Время от времени всем участникам процесса приходится приходиться на землю.
Эвакуированных везут в Харьков — у кого-то родственники, остальные разместят во временных приютах.
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