ВСУ ведут активные боевые действия с армией врага в районе населённого пункта Лукьянцы Харьковской области.
В Харьковской области в течение суток ВСУ ликвидировали почти 100 окупантов
Армия России с начала суток совершила 11 атак на Харьковском направлении. По состоянию на 15:00 продолжаются еще два боевых столкновения.
Также оккупанты нанесли восемь авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.
В зависимости от развития обстоятельств, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.
С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники восемь единиц.
Силы обороны продолжают отражать атаки россиян в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово.
Что известно о наступлении армии РФ в Харьковской области
По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, сейчас оккупационная армия РФ пытается растянуть линию фронта во время собственного наступления в регионе.
Глава Харьковской ОВО признал, что ситуация остается довольно тяжелой, однако украинские военные отражают абсолютно все вражеские атаки.
Он добавил, что эвакуация местного населения проводится представителями местных властей и волонтерами.
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