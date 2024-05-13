ВСУ ведут активные боевые действия с армией врага в районе населённого пункта Лукьянцы Харьковской области.

В Харьковской области в течение суток ВСУ ликвидировали почти 100 окупантов

Армия России с начала суток совершила 11 атак на Харьковском направлении. По состоянию на 15:00 продолжаются еще два боевых столкновения.

Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено, — говорится в сообщении Генштаба. Поделиться

Также оккупанты нанесли восемь авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

В зависимости от развития обстоятельств, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники восемь единиц.

Силы обороны продолжают отражать атаки россиян в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово.

Что известно о наступлении армии РФ в Харьковской области

По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, сейчас оккупационная армия РФ пытается растянуть линию фронта во время собственного наступления в регионе.

Глава Харьковской ОВО признал, что ситуация остается довольно тяжелой, однако украинские военные отражают абсолютно все вражеские атаки.

Да, есть увеличение серой зоны, есть увеличение фактически линии фронта, потому что враг пытается ее умышленно растянуть, атакуя, в том числе небольшими группами, однако, по новым, так сказать, направлениям. Поэтому ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая нашими силами ВСУ. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Он добавил, что эвакуация местного населения проводится представителями местных властей и волонтерами.