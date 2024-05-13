Российский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины, присоединился к защите Харьковской области во время нового наступления российских захватчиков.

РДК уничтожает оккупантов РФ в Харьковской области

Российские добровольческие силы показали, как БТР-82А бронегруппы РДК ведет огонь по врагу.

Солдаты РФ пытались закрепиться на Мясокомбинате и одной из улиц Волчанска, однако бойцы Российского добровольческого корпуса сделали невозможным продвижение противника.

Стоит отметить, что недавно начальник штаба РДК Александр "Фортуна" отреагировал на новое "харьковское наступление" армии РФ, которое началось 10 мая.

По его убеждению, авантюра диктатора Путина организована специально к "сакральным датам", чтобы показать хоть какие-то успехи на фронте.

В очередной раз авантюра с «Харьковским наступлением» показала реальное отношение командования РФ к своим солдатам и ситуацию в армии в целом. Приграничье России усеивается трупами российских солдат (https://t.me/white_powder2020/2642) от прицельного огня минометных обстрелов только для того, чтобы генералы показали в Кремле хоть какие-то победы на фоне сакральных для Путина дат — его инаугурации и праздника 9 мая. Александр "Фортуна" Начальник штаба РДК

Что известно о потерях армии РФ в Харьковской области

Как сообщили воины Третьей штурмовой бригады, они занимают оборонительные рубежи в приграничных районах Харьковской области и пытаются остановить продвижение российских оккупантов.

Украинским бойцам удалось уничтожить вражескую САУ "Нона" и почти роту солдат РФ.

В течение недели боев оккупационная армия РФ потеряла 189 солдат убитыми и еще 43 ранеными.