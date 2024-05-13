Оккупационные войска 11 мая взяли в плен нескольких местных жителей в Волчанске, некоторым из пленных удалось скрыться 13 мая.
Российские военные обсуждают расстрел мирного населения
Во время наступательных действий российской армии в Волчанской общине Харьковской области оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая.
13 мая некоторым из них удалось скрыться и добраться до волонтеров.
Потерпевшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население должно быть расстреляно.
Людей заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь
По информации прокуратуры гражданское население Волчанска, которое взяло в плен, заставляли оказывать медицинскую помощь оккупационной армии.
Досудебное расследование проводит СО Управления СБУ в Харьковской области.
По словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко следователи установили, что люди два дня провели в подвале, их не выпускали, заставляли оказывать россиянам медицинскую помощь.
В Волчанске остаются около 500 человек
Руководитель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили в комментарии Общественному заявил, что в настоящее время город контролируют ВСУ, в окрестностях города — бои.
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