Авиация РФ сбросила 20 КАБов по Волчанской громаде. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила 20 КАБов по Волчанской громаде. Есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харкьковщина
Читати українською

11 мая Волчанск и села рядом усиленно бомбила российская авиация.

РФ атакует Волчанск авиабомбами

В Харьковской области, в Волчанской громаде, из-за обстрелов россиян погибли двое мужчин, еще двое ранены.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Волчанская громада под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Отмечается, что в 11:30 в Волчанске враг попал в частный дом. Без пострадавших.

В 15:45 в селе Волчанские Хутора из-за российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина.

Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины, проинформировал Синегубов.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как сообщает Харьковской ОВА Олег Синегубов, пограничные громады региона снова оказались под усиленными массированными вражескими обстрелами.

Он подчеркнул, что около 10:00 россияне обстреляли с. Бугаевка Волчанской громады. Был поврежден частный дом, никто из гражданских не пострадал.

Кроме того, РФ накрыла огнем г. Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека.

В результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

13:22 Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому — ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы — один из них под завалами дома, — сообщает Олег Синегубов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ атаковали многоэтажку и дом в Волчанске. Есть погибший
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Волчанск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Волчанске возросло количество жертв в результате ракетного удара РФ
Харьковская обласная прокуратура
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Из Волчанска массово эвакуируют население – МВА
Эвакуация населения

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?