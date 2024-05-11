Авиация РФ сбросила 20 КАБов по Волчанской громаде. Есть погибшие и раненые

11 мая Волчанск и села рядом усиленно бомбила российская авиация.
РФ атакует Волчанск авиабомбами
В Харьковской области, в Волчанской громаде, из-за обстрелов россиян погибли двое мужчин, еще двое ранены.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что в 11:30 в Волчанске враг попал в частный дом. Без пострадавших.
В 15:45 в селе Волчанские Хутора из-за российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина.
Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины, проинформировал Синегубов.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Как сообщает Харьковской ОВА Олег Синегубов, пограничные громады региона снова оказались под усиленными массированными вражескими обстрелами.
Он подчеркнул, что около 10:00 россияне обстреляли с. Бугаевка Волчанской громады. Был поврежден частный дом, никто из гражданских не пострадал.
Кроме того, РФ накрыла огнем г. Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека.
В результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.
13:22 Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому — ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы — один из них под завалами дома, — сообщает Олег Синегубов.
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