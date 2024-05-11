Авиация РФ сбросила 20 КАБов по Волчанской громаде. Есть погибшие и раненые

11 мая Волчанск и села рядом усиленно бомбила российская авиация.

РФ атакует Волчанск авиабомбами

В Харьковской области, в Волчанской громаде, из-за обстрелов россиян погибли двое мужчин, еще двое ранены.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Волчанская громада под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Отмечается, что в 11:30 в Волчанске враг попал в частный дом. Без пострадавших.

В 15:45 в селе Волчанские Хутора из-за российских обстрелов горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранен 64-летний мужчина.

Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины, проинформировал Синегубов.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как сообщает Харьковской ОВА Олег Синегубов, пограничные громады региона снова оказались под усиленными массированными вражескими обстрелами.

Он подчеркнул, что около 10:00 россияне обстреляли с. Бугаевка Волчанской громады. Был поврежден частный дом, никто из гражданских не пострадал.

Кроме того, РФ накрыла огнем г. Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека.

В результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.