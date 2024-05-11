Авіація РФ скинула 20 КАБів по Вовчанській громаді. Є загиблі та поранені

РФ атакує Вовчанськ авіабомбами

На Харківщині, у Вовчанській громаді, через обстріли росіян загинуло двоє чоловіків, ще двох поранено.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вовчанська громада під посиленими ворожими обстрілами. Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишніх населених пунктах. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Зазначається, що об 11:30 у Вовчанську ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.

О 15:45 у селі Вовчанські Хутори через російські обстріли горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.

Також унаслідок обстрілів КАБами по будинках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки, поінформував Синєгубов.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Як повідомляє Харківської ОВА Олег Синєгубов, прикордонні громади регіону знову опинилися під посиленими масованими ворожими обстрілами.

Він наголосив, що близько 10:00 росіяни обстріляли с. Бугаївка Вовчанської громади. Було пошкоджено приватний будинок, ніхто з цивільних не постраждав.

Окрім того, РФ накрила вогнем м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

Унаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.