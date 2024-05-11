Авіація РФ скинула 20 КАБів по Вовчанській громаді. Є загиблі та поранені

11 травня Вовчанськ та села поряд посилено бомбила російська авіація.
РФ атакує Вовчанськ авіабомбами
На Харківщині, у Вовчанській громаді, через обстріли росіян загинуло двоє чоловіків, ще двох поранено.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що об 11:30 у Вовчанську ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих.
О 15:45 у селі Вовчанські Хутори через російські обстріли горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка.
Також унаслідок обстрілів КАБами по будинках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки, поінформував Синєгубов.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Як повідомляє Харківської ОВА Олег Синєгубов, прикордонні громади регіону знову опинилися під посиленими масованими ворожими обстрілами.
Він наголосив, що близько 10:00 росіяни обстріляли с. Бугаївка Вовчанської громади. Було пошкоджено приватний будинок, ніхто з цивільних не постраждав.
Окрім того, РФ накрила вогнем м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
Унаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку, — повідомляє Олег Синєгубов.
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