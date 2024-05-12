По словам командира одного из подразделений ВСУ Дениса Ярославского, в Волчанске Харьковской области сейчас сложная ситуация.
Что известно о ситуации в районе Волчанска
Ярославский отметил, что сейчас Волчанск находится на грани оцепления.
По его словам, первая линия обороны по фортификациям и минным полям фактически отсутствовала.
Ярославский подчеркнул, что российские оккупанты на севере Харьковщины фактически начали наступление в так называемой "серой зоне", которой вообще не должно быть.
Ярославский добавил, что ВСУ теряют людей, территории и делают то, что уже делали в сентябре 22-го.
Что говорят западные аналитики
По информации аналитиков в материале издания SkyNews, внезапное наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области может быть продуманным планом кремлевского диктатора Владимира Путина по захвату Донецкой области.
Она отметила, что если Украина терпит поражение на Харьковщине, оккупационная армия получит возможность облегчить собственное наступление в Донецкой области.
Это в свою очередь создаст угрозу для таких городов как Славянск и Краматорск.
Она подчеркнула, что оккупационная армия РФ избрала оптимальное время для начала наступления в Харьковской области.
Хейнс подчеркнула, что европейские партнеры не смогли компенсировать Украине задержку помощи от США.
Она также отметила, что страна-агрессорка Россия очень быстро перевела экономику на военные рельсы, в то время как западные страны не сделали этого до сих пор.
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