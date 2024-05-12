По словам командира одного из подразделений ВСУ Дениса Ярославского, в Волчанске Харьковской области сейчас сложная ситуация.

Что известно о ситуации в районе Волчанска

Ярославский отметил, что сейчас Волчанск находится на грани оцепления.

Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала отлично и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг взимает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть, и правду никто не услышит. А для чего тогда все? — подчеркнул военный. Поделиться

По его словам, первая линия обороны по фортификациям и минным полям фактически отсутствовала.

Ярославский подчеркнул, что российские оккупанты на севере Харьковщины фактически начали наступление в так называемой "серой зоне", которой вообще не должно быть.

За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж, — подчеркнул военный. Поделиться

Ярославский добавил, что ВСУ теряют людей, территории и делают то, что уже делали в сентябре 22-го.

Что говорят западные аналитики

По информации аналитиков в материале издания SkyNews, внезапное наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области может быть продуманным планом кремлевского диктатора Владимира Путина по захвату Донецкой области.

Россия снова открыла большой фронт в своей войне с Украиной, что приведет к растягиванию и без того недоукомплектованных и невооруженных сил Киева, ожидающих западное оружие, — отмечает редактор отдела безопасности и обороны Дебора Хейнс. Поделиться

Она отметила, что если Украина терпит поражение на Харьковщине, оккупационная армия получит возможность облегчить собственное наступление в Донецкой области.

Это в свою очередь создаст угрозу для таких городов как Славянск и Краматорск.

Усиливая атаки на харьковском направлении, Россия может заставить украинское командование перебросить ресурсы с востока на северо-восток, что ослабит линию обороны на Донбассе, которая и так находится под огромной нагрузкой, — объясняет аналитик. Поделиться

Она подчеркнула, что оккупационная армия РФ избрала оптимальное время для начала наступления в Харьковской области.

Хейнс подчеркнула, что европейские партнеры не смогли компенсировать Украине задержку помощи от США.

Она также отметила, что страна-агрессорка Россия очень быстро перевела экономику на военные рельсы, в то время как западные страны не сделали этого до сих пор.