Військовий ЗСУ розкрив подробиці ситуації в районі Вовчанська
Категорія
Україна
Дата публікації

Військовий ЗСУ розкрив подробиці ситуації в районі Вовчанська

Танк ЗСУ
Джерело:  online.ua

За словами командира одного з підрозділів ЗСУ Дениса Ярославського, у Вовчанську на Харківщині наразі складна ситуація.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська

Ярославський зазначив, що наразі Вовчанськ перебуває на межі оточення.

Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все? — підкреслив військовий.

За його словами, перша лінія оборони з фортифікацій та мінних полів була фактично відсутня.

Ярославський підкреслив, що російські окупанти на півночі Харківщині фактично почали наступ у так званій “сірій зоні”, якої взагалі не мало бути.

За 2 роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж, — підкреслив військовий.

Ярославський додав, що ЗСУ втрачають людей, території та роблять те, що вже робили у вересні 22-го.

Що кажуть західні аналітики

За інформацією аналітиків у матеріалі видання SkyNews, раптовий наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах Харківської області може бути продуманим планом кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Донецької області.

Росія знову відкрила великий фронт у своїй війні з Україною, що призведе до розтягування і без того недоукомплектованих і неозброєних сил Києва, які очікують на західну зброю, — зазначає редактор відділу безпеки та оборони Дебора Хейнс.

Вона зазначила, що якщо Україна зазнає поразки на Харківщині, окупаційна армія отримає змогу полегшити власний наступ на Донеччині.

Це своєю чергою створить загрозу для таких міст як Слов’янськ та Краматорськ.

Посилюючи атаки на харківському напрямку, Росія може змусити українське командування перекинути ресурси зі сходу на північний схід, що послабить їхню лінію оборони на Донбасі, яка і так перебуває під величезним навантаженням, — пояснює аналітик.

Вона підкреслила, що окупаційна армія РФ обрала оптимальний час для початку наступу на Харківщині.

Хейнс підкреслила, що європейські партнери не змогли компенсувати Україні затримку допомоги від США.

Вона також зазначила, що країна-агресорка Росія дуже швидко перевела економіку на військові рейки, тоді як західні країни не зробили цього досі.

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