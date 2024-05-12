За словами командира одного з підрозділів ЗСУ Дениса Ярославського, у Вовчанську на Харківщині наразі складна ситуація.
Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська
Ярославський зазначив, що наразі Вовчанськ перебуває на межі оточення.
За його словами, перша лінія оборони з фортифікацій та мінних полів була фактично відсутня.
Ярославський підкреслив, що російські окупанти на півночі Харківщині фактично почали наступ у так званій “сірій зоні”, якої взагалі не мало бути.
Ярославський додав, що ЗСУ втрачають людей, території та роблять те, що вже робили у вересні 22-го.
Що кажуть західні аналітики
За інформацією аналітиків у матеріалі видання SkyNews, раптовий наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах Харківської області може бути продуманим планом кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Донецької області.
Вона зазначила, що якщо Україна зазнає поразки на Харківщині, окупаційна армія отримає змогу полегшити власний наступ на Донеччині.
Це своєю чергою створить загрозу для таких міст як Слов’янськ та Краматорськ.
Вона підкреслила, що окупаційна армія РФ обрала оптимальний час для початку наступу на Харківщині.
Хейнс підкреслила, що європейські партнери не змогли компенсувати Україні затримку допомоги від США.
Вона також зазначила, що країна-агресорка Росія дуже швидко перевела економіку на військові рейки, тоді як західні країни не зробили цього досі.
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