По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российские оккупанты значительно усилили атаки КАБами и артиллерийские и минометные обстрелы в районе Волчанска на Харьковщине.

Что известно о ситуации в районе Волчанска

В течение вчера и сегодня враг сбросил на город и на окрестные населенные пункты 22 управляемых авиационных бомбы, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Спикер ОСУВ "Хортица" также добавил, что российские оккупанты атакуют населенные пункты в районе Волчанска из РСЗО, артиллерии и беспилотников.

Ну и тоже враг пытается распространить панику среди населения — распространяет фейки и недостоверную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников, добавил Волошин. Поделиться

Между тем бойцы подразделения отдельного спецназначения Омега Нацгвардии Украины "Острые картузы" подчеркнули, что на Харьковщине не утихают ожесточенные бои.

Бои на Харьковщине не утихают, россияне лезут пехотой без техники и изрядно получают по шапке. Однако не стоит забывать, что вся техника хорошо работает на Донбассе. Времен Яр штурмуют без конца, — отмечают военные. Поделиться

По их словам, российские оккупанты проводят атаки большим количеством пехоты и почти не используют бронетехнику.

Что говорят украинские и западные аналитики

В материале The New York Times отмечается, что оккупационная армия РФ пытается использовать собственное численное преимущество и преимущество в военной технике и боеприпасах для продвижения на севере Харьковской области.

Россияне, как и многие аналитики, поняли, что главный недостаток, от которого сейчас страдает Украина, это человеческие ресурсы. Растягивая линию фронта, вы увеличиваете шансы на прорыв, — объясняет военный аналитик из Вены Франц Стефан Гади. Поделиться

По словам экспертов, ключевой целью наступательных действий оккупационной армии РФ в Харьковской области является отведение подразделений украинских военных из Донецкой и Луганской областей, где военные преступники армии РФ штурмуют несколько важных для себя населенных пунктов.

Кроме этого, аналитики указывают на стремление российских оккупантов создать буферную зону в приграничных районах на Харьковщине для осложнения украинским военным атакам по территории РФ.

Преступники из армии РФ также могут пытаться подойти поближе к Харькову с целью обстрелов города из артиллерии и минометов.

Военный аналитик из государственного Национального института стратегических исследований в Украине Николай Белесков отмечает, что создание буферной зоны на 10-15 километров вглубь украинской территории может испытывать проблемы для Харькова, который окажется под артиллерийским огнем российских оккупантов.