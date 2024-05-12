По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российские оккупанты значительно усилили атаки КАБами и артиллерийские и минометные обстрелы в районе Волчанска на Харьковщине.
Что известно о ситуации в районе Волчанска
Спикер ОСУВ "Хортица" также добавил, что российские оккупанты атакуют населенные пункты в районе Волчанска из РСЗО, артиллерии и беспилотников.
Между тем бойцы подразделения отдельного спецназначения Омега Нацгвардии Украины "Острые картузы" подчеркнули, что на Харьковщине не утихают ожесточенные бои.
По их словам, российские оккупанты проводят атаки большим количеством пехоты и почти не используют бронетехнику.
Что говорят украинские и западные аналитики
В материале The New York Times отмечается, что оккупационная армия РФ пытается использовать собственное численное преимущество и преимущество в военной технике и боеприпасах для продвижения на севере Харьковской области.
По словам экспертов, ключевой целью наступательных действий оккупационной армии РФ в Харьковской области является отведение подразделений украинских военных из Донецкой и Луганской областей, где военные преступники армии РФ штурмуют несколько важных для себя населенных пунктов.
Кроме этого, аналитики указывают на стремление российских оккупантов создать буферную зону в приграничных районах на Харьковщине для осложнения украинским военным атакам по территории РФ.
Преступники из армии РФ также могут пытаться подойти поближе к Харькову с целью обстрелов города из артиллерии и минометов.
Военный аналитик из государственного Национального института стратегических исследований в Украине Николай Белесков отмечает, что создание буферной зоны на 10-15 километров вглубь украинской территории может испытывать проблемы для Харькова, который окажется под артиллерийским огнем российских оккупантов.
В то же время, Белесков заявил, что Россия еще не направила в Харьковское наступление достаточное количество войск, "чтобы создать реальные дилеммы для военного командования Украины и заставить его к большому перебросу с других участков фронта".
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