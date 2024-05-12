За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, російські окупанти значно посилили атаки КАБами та артилерійські і мінометні обстріли в районі Вовчанська на Харківщині.
Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська
Речник ОСУВ “Хортиця” також додав, що російські окупанти атакують населені пункти в районі Вовчанська з РСЗВ, артилерії та безпілотників.
Між тим бійці підрозділу окремого спецпризначення “Омега” Нацгвардії України "Гострі картузи" підкреслили, що на Харківщині не вщухають запеклі бої.
За їхніми словами, російські окупанти проводять атаки великою кількістю піхоти та майже не використовують бронетехніку.
Що кажуть українські і західні аналітики
У матеріалі видання The New York Times зазначається, що окупаційна армія РФ намагається використати власну чисельну перевагу та перевагу у військовій техніці та боєприпасах для просування на півночі Харківської області.
За словами експертів, ключовою метою наступальний дій окупаційної армії РФ на Харківщині є відведення підрозділів українських військових з Донецької та Луганської областей, де військові злочинці армії РФ штурмують декілька важливих для себе населених пунктів.
Окрім цього аналітики вказують на прагнення російських окупантів створити буферну зону у прикордонних районах на Харківщині для ускладнення українським військовим атак по території РФ.
Злочинці з армії РФ також можуть намагатись підійти якомога ближче до Харкова із метою обстрілів міста з артилерії та мінометів.
Військовий аналітик із державного Національного інституту стратегічних досліджень в Україні Микола Бєлєсков зазначає, що створення буферної зони на 10-15 кілометрів углиб української території може мати проблеми для Харкова, який опиниться під артилерійським вогнем російських окупантів.
Водночас Бєлєсков заявив, що Росія ще не направила в Харківський наступ достатню кількість військ, "щоб створити реальні дилеми для військового командування України і змусити його до великого перекидання з інших ділянок фронту".
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