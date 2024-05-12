За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, російські окупанти значно посилили атаки КАБами та артилерійські і мінометні обстріли в районі Вовчанська на Харківщині.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська

Протягом вчора і за сьогодні ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби, — підкреслив Волошин. Поширити

Речник ОСУВ “Хортиця” також додав, що російські окупанти атакують населені пункти в районі Вовчанська з РСЗВ, артилерії та безпілотників.

Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення — розповсюджує фейки і недостовірну інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел, — додав Волошин. Поширити

Між тим бійці підрозділу окремого спецпризначення “Омега” Нацгвардії України "Гострі картузи" підкреслили, що на Харківщині не вщухають запеклі бої.

Бої на Харківщині не вщухають, росіяни лізуть піхотою без техніки та добряче отримують по шапці. Проте не варто забувати, що та вся техніка добряче працює на Донбасі. Часів Яр штурмують без кінця, — зазначають військові. Поширити

За їхніми словами, російські окупанти проводять атаки великою кількістю піхоти та майже не використовують бронетехніку.

Що кажуть українські і західні аналітики

У матеріалі видання The New York Times зазначається, що окупаційна армія РФ намагається використати власну чисельну перевагу та перевагу у військовій техніці та боєприпасах для просування на півночі Харківської області.

Росіяни, як і багато аналітиків, зрозуміли, що головний недолік, від якого зараз страждає Україна, — це людські ресурси. Розтягуючи лінію фронту, ви збільшуєте шанси на прорив, — пояснює військовий аналітик з Відня Франц-Стефан Гаді. Поширити

За словами експертів, ключовою метою наступальний дій окупаційної армії РФ на Харківщині є відведення підрозділів українських військових з Донецької та Луганської областей, де військові злочинці армії РФ штурмують декілька важливих для себе населених пунктів.

Окрім цього аналітики вказують на прагнення російських окупантів створити буферну зону у прикордонних районах на Харківщині для ускладнення українським військовим атак по території РФ.

Злочинці з армії РФ також можуть намагатись підійти якомога ближче до Харкова із метою обстрілів міста з артилерії та мінометів.

Військовий аналітик із державного Національного інституту стратегічних досліджень в Україні Микола Бєлєсков зазначає, що створення буферної зони на 10-15 кілометрів углиб української території може мати проблеми для Харкова, який опиниться під артилерійським вогнем російських окупантів.