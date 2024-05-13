У Вовчанській громаді армія РФ вже другий день тримає в полоні цивільних осіб
Категорія
Україна
Дата публікації

У Вовчанській громаді армія РФ вже другий день тримає в полоні цивільних осіб

Харківська обласна прокуратура
Цивільне населення

Окупаційні війська 11 травня взяли в полон кількох місцевих мешканців у Вовчанську, декому з полонених вдалося втекти 13 травня. 

Російські військові обговорюють розстріл мирного населення

Під час наступальних дій російської армії у Вовчанській громаді Харківської області окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.

13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів. 

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Людей примушували надавати окупантам медичну допомогу

За інформацією прокуратури цивільне населення Вовчанська, яке взяли у полон, примушували надавати медичну допомогу окупаційній армії.

Вказані дії предстаників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація — йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

За словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, слідчі встановили, що люди два дні провели у підвалі, їх не випускали, примушували надавати росіянам медичну допомогу.

У Вовчанську залишаються близько 500 людей

Керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному заявив, що наразі місто контролюють ЗСУ, на околицях міста — бої.

Ситуація важка у тому плані, що місто Вовчанськ розташоване за чотири кілометри від державного кордону, тому, можна сказати, що усе передмістя — це і є кордон, і там ведуться зараз бої. Ворог наступає, але наші Збройні Сили дають відсіч, — говорить очільник МВА.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ скинула 20 КАБів по Вовчанській громаді. Є загиблі та поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військовий ЗСУ розкрив подробиці ситуації в районі Вовчанська
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ КАБами намагається зруйнувати Вовчанськ — речник ОСУВ "Хортиця"
Армія РФ атакує КАБами Вовчанськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?