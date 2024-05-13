Окупаційні війська 11 травня взяли в полон кількох місцевих мешканців у Вовчанську, декому з полонених вдалося втекти 13 травня.

Російські військові обговорюють розстріл мирного населення

Під час наступальних дій російської армії у Вовчанській громаді Харківської області окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.

13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Людей примушували надавати окупантам медичну допомогу

За інформацією прокуратури цивільне населення Вовчанська, яке взяли у полон, примушували надавати медичну допомогу окупаційній армії.

Вказані дії предстаників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація — йдеться у повідомленні прокуратури. Поширити

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

За словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, слідчі встановили, що люди два дні провели у підвалі, їх не випускали, примушували надавати росіянам медичну допомогу.

У Вовчанську залишаються близько 500 людей

Керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному заявив, що наразі місто контролюють ЗСУ, на околицях міста — бої.