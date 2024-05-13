ВСУ атаковали российскую секретную базу в Крыму и ликвидировали командира — источники
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ВСУ атаковали российскую секретную базу в Крыму и ликвидировали командира — источники

ракетная атака
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Источник:  online.ua

Под новый мощный удар ВСУ попала российская военная база ПВО (в/ч 85683) на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. Успешная атака украинских сил произошла утром 13 мая, сообщает телеграмма-канал ASTRA со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

Новая бавовна в Крыму — что известно

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским захватчикам несколькими ракетами, вероятно, Storm Shadow.

В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также есть раненные, их количество уточняется, — пишет ASTRA.

Что важно понимать, на горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Еще во времена СССР на вершине Ай-Петри построили Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО.

По словам анонимных источников, под куполами были размещены радиолокационные комплексы. Здесь обустроен и военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Также известно о том, что 3-й радиотехнический полк — военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ.

Впервые его сформировали еще 10 лет назад, после оккупации Россией украинского Крыма, на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополе.

До оккупации Крыма здесь размещался украинский радиочастотный батальон, где несли службу радиолокационные комплексы советского производства "Оборона", "Алтай" и "Граница-М", а также украинские 36ДС-6.

Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2024 года

Как сообщает Генштаб ВСУ, Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 484 030 (+1 740) человек,

  • танков − 7 485 (+31) ед,

  • боевых бронированных машин — 14 417 (+42) ед,

  • артиллерийских систем − 12 487 (+15) ед,

  • РСЗО − 1 070 (+4) ед,

  • средств ПВО − 797 (+0) ед,

  • самолетов − 350 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 936 (+26) ед,

  • крылатых ракет − 2 197 (+3) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 878 (+59) ед,

  • специальной техники — 2 048 (+6) ед.

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