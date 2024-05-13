ВСУ атаковали российскую секретную базу в Крыму и ликвидировали командира — источники

Под новый мощный удар ВСУ попала российская военная база ПВО (в/ч 85683) на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. Успешная атака украинских сил произошла утром 13 мая, сообщает телеграмма-канал ASTRA со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

Новая бавовна в Крыму — что известно

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским захватчикам несколькими ракетами, вероятно, Storm Shadow.

В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также есть раненные, их количество уточняется, — пишет ASTRA. Поделиться

Что важно понимать, на горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Еще во времена СССР на вершине Ай-Петри построили Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО.

По словам анонимных источников, под куполами были размещены радиолокационные комплексы. Здесь обустроен и военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Также известно о том, что 3-й радиотехнический полк — военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ.

Впервые его сформировали еще 10 лет назад, после оккупации Россией украинского Крыма, на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополе.

До оккупации Крыма здесь размещался украинский радиочастотный батальон, где несли службу радиолокационные комплексы советского производства "Оборона", "Алтай" и "Граница-М", а также украинские 36ДС-6.

Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2024 года

Как сообщает Генштаб ВСУ, Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили: