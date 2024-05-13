Аналитики CIT: в дом в Белгороде попал снаряд армии РФ
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Проиcшествия
Дата публикации

Аналитики CIT: в дом в Белгороде попал снаряд армии РФ

Разрушенная многоэтажка в Белгороде
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Источник:  Радио Свобода

Расследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что удар по многоэтажке в Белгороде 12 мая был нанесен российским боеприпасом.

Аналитики CIT опровергают причастность Украины к удару по многоэтажке в Белгороде

Аналитики отмечают, что российские пропагандистские СМИ показали лишь ту часть дома, которая находится со стороны Украины, в то время как наиболее разрушения были нанесены стороне со стороны российского тыла.

Изучив и проанализировав визуальные материалы, мы пришли к выводу, что с большой вероятностью прилет по дому произошел с северо-востока, и склоняемся к тому, что это была зенитная управляемая ракета от российского комплекса ПВО или внештатный сход фугасной авиабомбы (ФАБ) по универсальному модулю. и коррекции (УМПК) Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной, отмечает соучредитель CIT Руслан Левиев.

Зачем России понадобился удар по многоэтажке в Белгороде

По словам политолога Олега Лесного, режим нелегитимного президента России Владимира Путина, скорее всего, организовал подрыв дома в Белгороде, чтобы повлиять и на собственное население, и на Запад.

Конечно, пропагандисты будут сейчас искать здесь мифический "украинский след".

Скорее всего, это было сделано, чтобы "ободрить" русское население. Их следует подтолкнуть на дальнейшую мобилизацию.

Как отметил Лесной, еще одна цель Путина — обосновать миру, почему они хотят сделать так называемую "санитарную зону" в Харьковской области.

Только почему-то в России не задают себе вопроса, что никаких проблем в Белгороде не было, пока Россия не начала полномасштабную войну.

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