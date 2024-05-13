Расследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что удар по многоэтажке в Белгороде 12 мая был нанесен российским боеприпасом.
Аналитики CIT опровергают причастность Украины к удару по многоэтажке в Белгороде
Аналитики отмечают, что российские пропагандистские СМИ показали лишь ту часть дома, которая находится со стороны Украины, в то время как наиболее разрушения были нанесены стороне со стороны российского тыла.
Зачем России понадобился удар по многоэтажке в Белгороде
По словам политолога Олега Лесного, режим нелегитимного президента России Владимира Путина, скорее всего, организовал подрыв дома в Белгороде, чтобы повлиять и на собственное население, и на Запад.
Конечно, пропагандисты будут сейчас искать здесь мифический "украинский след".
Скорее всего, это было сделано, чтобы "ободрить" русское население. Их следует подтолкнуть на дальнейшую мобилизацию.
Как отметил Лесной, еще одна цель Путина — обосновать миру, почему они хотят сделать так называемую "санитарную зону" в Харьковской области.
Только почему-то в России не задают себе вопроса, что никаких проблем в Белгороде не было, пока Россия не начала полномасштабную войну.
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