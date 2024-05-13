Розслідувачі Conflict Intelligence Team зазначають, що удар по багатоповерхівці у Бєлгороді 12 травня був завданий російським боєприпасом.
Аналітики CIT спростовують причетність України до удару по багатоповерхівці у Бєлгороді
Аналітики зазначають, що російські пропагандистські ЗМІ показали лише ту частину будинку, яка знаходиться зі сторони України, тоді як найбільш руйнувань було завдано стороні з боку російського тилу.
Навіщо Росії знадобився удар по багатоповерхівці у Бєлгороді
За словами політолога Олега Лісного, Режим нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, найімовірніше, організував підрив будинку в Бєлгороді, аби вплинути й на власне населення, й на Захід.
Звісно, пропагандисти зараз шукатимуть тут міфічний "український слід".
Найімовірніше, це було зроблено, аби "підбадьорити" російське населення. Їх потрібно підштовхнути на подальшу мобілізацію.
Як наголосив Лісний, ще одна мета Путіна — обґрунтувати світу, чому вони хочуть зробити так звану "санітарну зону" в Харківській області.
Тільки чомусь в Росії не ставлять собі питання, що жодних проблем в Бєлгороді не було, доки Росія не почала повномасштабну війну.
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