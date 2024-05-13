Розслідувачі Conflict Intelligence Team зазначають, що удар по багатоповерхівці у Бєлгороді 12 травня був завданий російським боєприпасом.

Аналітики CIT спростовують причетність України до удару по багатоповерхівці у Бєлгороді

Аналітики зазначають, що російські пропагандистські ЗМІ показали лише ту частину будинку, яка знаходиться зі сторони України, тоді як найбільш руйнувань було завдано стороні з боку російського тилу.

Вивчивши і проаналізувавши візуальні матеріали, ми дійшли висновку, що з великою ймовірністю приліт по будинку стався з північного сходу, і схиляємося до того, що це була зенітна керована ракета від російського комплексу ППО, або позаштатний сход фугасної авіабомби (ФАБ) із універсального модуля планерування та корекції (УМПК). Версія про те, що ракета від української "Точки-У" могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб ударити з цього боку будинку, здається нам малоймовірною, — зазначає співзасновник CIT Руслан Левієв. Поширити

Навіщо Росії знадобився удар по багатоповерхівці у Бєлгороді

За словами політолога Олега Лісного, Режим нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, найімовірніше, організував підрив будинку в Бєлгороді, аби вплинути й на власне населення, й на Захід.

Звісно, пропагандисти зараз шукатимуть тут міфічний "український слід".

Найімовірніше, це було зроблено, аби "підбадьорити" російське населення. Їх потрібно підштовхнути на подальшу мобілізацію.

Як наголосив Лісний, ще одна мета Путіна — обґрунтувати світу, чому вони хочуть зробити так звану "санітарну зону" в Харківській області.

Тільки чомусь в Росії не ставлять собі питання, що жодних проблем в Бєлгороді не було, доки Росія не почала повномасштабну війну.