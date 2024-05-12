Росія використає підрив багатоповерхівки у Бєлгороді для тиску на Захід — політолог Лісний

Режим нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, найімовірніше, організував підрив будинку в Бєлгороді, аби вплинути й на власне населення, й на Захід. Звісно, пропагандисти зараз шукатимуть тут міфічний "український слід".

Спецоперація у Бєлгороді спрямована на кілька цілей

Підрив і обвал багатоповерхівки у Бєлгороді розрахований як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

Лісний зауважив, що обвал будинку в Бєлгороді російський режим організував з низки причин. Насамперед вони хочуть вплинути на своє населення.

Найімовірніше, це було зроблено, аби "підбадьорити" російське населення. Їх потрібно підштовхнути на подальшу мобілізацію.

Скоріш за все це зробили, щоб "підбадьорити" населення після виборів. Щось на кшталт "впєрьод на Харьков, потомушта ані нас абстрєливают". Якщо ж не обстріл, то приплетуть якусь "терористичну організацію". Придумають якийсь "український слід". Олег Лісний Політолог

Як наголосив Лісний, ще одна мета Путіна — обґрунтувати світу, чому вони хочуть зробити так звану "санітарну зону" в Харківській області. Тільки чомусь в Росії не ставлять собі питання, що жодних проблем в Бєлгороді не було, доки Росія не почала повномасштабну війну.

Сталася оця подія. І зараз пропагандисти будуть "закидати" туди усі акції, які планували. Перше — це мобілізація. Хочуть спонукати народ йти на війну. Потім будуть тиснути на Захід, щоб там не давали Україні зброю. Придумають "французький чи американський" слід. Росіяни роблять ці акції впливу буквально "віялом". Запустять 10 спецоперацій. Одна вигорить — і вже їм добре, Поширити

Путін знову підриває Росію

Сьогоднішні події у Бєлгороді дивним чином виявилися дуже вчасними для Путіна.

Таке вже було. На внутрішньому полі Росії згадаймо прихід Путіна та Другу Чеченську війну. Вибух кількох багатоповерхівок, Дагестан і не тільки — дали привід легітимізували війну і навіть зробили з Путіна "воєначальника". Вчасно сказана фраза "мочити в сортирі" затьмарила "рязанський цукор" та пов'язаних працівників ФСБ. Люди повірили, злякалися і водночас запишалися, — впевнений аналітик Ігор Тишкевич.

Нині ситуація схожа. Йде процес "панування", який повинен супроводжуватися картинкою "воєначальника, що захищає людей". З наступом на Донбасі не все так гладко. Пішли на Харків, але тут є обмеження щодо часу та сил.

Зараз для продовження війни (точніше для тиску) потрібне поповнення особового складу: або вербуванням, або хвилею мобілізації. Для вербування мігрантів підійшов "Крокус" — легітимізував процес і дав зрозуміти, що для частини гастарбайтерів це єдиний вихід.

Для свого населення необхідний страх. Знову згадуємо Другу Чеченську. Проблема лише в тому, що Бєлгородська область — прикордонна, і вона давно була у своєму коконі. Вибух багатоповерхівки — потужний інфопривід. На його тлі Путін заявить щось жорстке і, можливо, поміняє кілька генералів.

Але Бєлгород біля фронту. Тому протягом місяця — двох цілком можливе повторення. Люди мають злякатися. Тоді можна й у мобілізацію грати. Коли в слові "багатоповерхівка" остання буква буде "и", населення буде готове, каже Тишкевич.