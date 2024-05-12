Росія використає підрив багатоповерхівки у Бєлгороді для тиску на Захід — політолог Лісний

Режим нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, найімовірніше, організував підрив будинку в Бєлгороді, аби вплинути й на власне населення, й на Захід. Звісно, пропагандисти зараз шукатимуть тут міфічний "український слід".
Спецоперація у Бєлгороді спрямована на кілька цілей
Підрив і обвал багатоповерхівки у Бєлгороді розрахований як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.
Лісний зауважив, що обвал будинку в Бєлгороді російський режим організував з низки причин. Насамперед вони хочуть вплинути на своє населення.
Найімовірніше, це було зроблено, аби "підбадьорити" російське населення. Їх потрібно підштовхнути на подальшу мобілізацію.
Як наголосив Лісний, ще одна мета Путіна — обґрунтувати світу, чому вони хочуть зробити так звану "санітарну зону" в Харківській області. Тільки чомусь в Росії не ставлять собі питання, що жодних проблем в Бєлгороді не було, доки Росія не почала повномасштабну війну.
Путін знову підриває Росію
Сьогоднішні події у Бєлгороді дивним чином виявилися дуже вчасними для Путіна.
Таке вже було. На внутрішньому полі Росії згадаймо прихід Путіна та Другу Чеченську війну. Вибух кількох багатоповерхівок, Дагестан і не тільки — дали привід легітимізували війну і навіть зробили з Путіна "воєначальника". Вчасно сказана фраза "мочити в сортирі" затьмарила "рязанський цукор" та пов'язаних працівників ФСБ. Люди повірили, злякалися і водночас запишалися, — впевнений аналітик Ігор Тишкевич.
Нині ситуація схожа. Йде процес "панування", який повинен супроводжуватися картинкою "воєначальника, що захищає людей". З наступом на Донбасі не все так гладко. Пішли на Харків, але тут є обмеження щодо часу та сил.
Зараз для продовження війни (точніше для тиску) потрібне поповнення особового складу: або вербуванням, або хвилею мобілізації. Для вербування мігрантів підійшов "Крокус" — легітимізував процес і дав зрозуміти, що для частини гастарбайтерів це єдиний вихід.
Для свого населення необхідний страх. Знову згадуємо Другу Чеченську. Проблема лише в тому, що Бєлгородська область — прикордонна, і вона давно була у своєму коконі. Вибух багатоповерхівки — потужний інфопривід. На його тлі Путін заявить щось жорстке і, можливо, поміняє кілька генералів.
Але Бєлгород біля фронту. Тому протягом місяця — двох цілком можливе повторення. Люди мають злякатися. Тоді можна й у мобілізацію грати. Коли в слові "багатоповерхівка" остання буква буде "и", населення буде готове, каже Тишкевич.
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