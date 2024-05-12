Для чого росіяни підірвали багатоповерхівку у Бєлгороді — пояснення ЦПД

Вибух багатоповерхівки у Бєлгороді, внаслідок якого обвалився цілий під'їзд, може бути провокацією РФ проти України.

Обвалення будинку в Бєлгороді може бути терактом РФ

Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності, — зазначив керівник ЦПД Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка. Поширити

Коваленко не виключив, що цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.

Також, на його думку, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.

Окрім цього експерти зазначають, що підрив житлового будинку в Білгороді, який збігся з наступом окупантів на Харківщині, дуже вигідний Росії.

Для РФ звинувачення України у "теракті" — привід виправдати свій терор. Це картинка: "дивіться, вони вбивають наших людей, ми терпіти не будемо, бомбитимемо Харків. Ось чому ми продовжуємо "СВО". Поширити

Окрім цього зазначається, що на фото та відео можна побачити вибух зсередини на перших поверхах чи у підвалі. Більше того, вибух стався рівно об 11:21:00.

Тому версія про збиту "Точку-У" зручна, але не правдоподібна.

Також експерти зазначають, що судячи з пошкоджень та навколишніх будівель сам вибух був з північно-східної сторони будинка.

Вікна вибиті, двері гаражів вигнуті в інший бік. Тоді цей "прильот" був зі сторони Росії. Якщо ми беремо, як контраргумент, що на відео з камери не видно ракети й вона прилетіла з тієї частини, що не видно, то тоді ракета якимось чином обійшла всі будівлі навколо й прям в 0 поверх прилетіла з північно-західної частини будинки й що? Й це все одно РФ, — йдеться в дописі. Поширити

Росія могла підірвати будинок в Бєлгороді

У російському Бєлгороді внаслідок роботи ППО обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. У Шойгу підтвердили, що уламки ракети влучили в будівлю.

Втім, як зауважив активіст і волонтер Сергій Стерненко, на відео видно, як будинок у Бєлгороді ймовірно підірвали зсередини, хоча спершу була інформація про роботу місцевого ППО.

Як можна побачити на відео, вибух стався чітко за таймером.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також зазначив, що снаряд РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань будинку в Бєлгороді.