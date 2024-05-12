Для чого росіяни підірвали багатоповерхівку у Бєлгороді — пояснення ЦПД

Вибух багатоповерхівки у Бєлгороді, внаслідок якого обвалився цілий під'їзд, може бути провокацією РФ проти України.
Обвалення будинку в Бєлгороді може бути терактом РФ
Коваленко не виключив, що цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.
Також, на його думку, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.
Окрім цього експерти зазначають, що підрив житлового будинку в Білгороді, який збігся з наступом окупантів на Харківщині, дуже вигідний Росії.
Окрім цього зазначається, що на фото та відео можна побачити вибух зсередини на перших поверхах чи у підвалі. Більше того, вибух стався рівно об 11:21:00.
Тому версія про збиту "Точку-У" зручна, але не правдоподібна.
Також експерти зазначають, що судячи з пошкоджень та навколишніх будівель сам вибух був з північно-східної сторони будинка.
Росія могла підірвати будинок в Бєлгороді
У російському Бєлгороді внаслідок роботи ППО обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. У Шойгу підтвердили, що уламки ракети влучили в будівлю.
Втім, як зауважив активіст і волонтер Сергій Стерненко, на відео видно, як будинок у Бєлгороді ймовірно підірвали зсередини, хоча спершу була інформація про роботу місцевого ППО.
Як можна побачити на відео, вибух стався чітко за таймером.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також зазначив, що снаряд РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань будинку в Бєлгороді.
За даними місцевих ЗМІ, у Бєлгороді загинуло щонайменше 7 осіб, 20 осіб постраждало
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