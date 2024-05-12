Зачем россияне взорвали многоэтажку в Белгороде — объяснение ЦПД

Взрыв многоэтажки в Белгороде, в результате которого обрушился целый подъезд, может стать провокацией РФ.

Обрушение дома в Белгороде может быть терактом РФ

Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны не соответствуют действительности, у отметил руководитель ЦПИ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко. он. Поделиться

Коваленко не исключил, что вполне похоже на провокацию России или информационную провокацию по раздуванию ситуации для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов.

Также, по его мнению, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах.

Кроме этого эксперты отмечают, что совпавший с наступлением окупантов на Харьковщине подрыв жилого дома в Белгороде очень выгоден России.

Для РФ обвинение Украины в "теракте" — повод оправдать свой террор. Это картинка: "смотрите, они убивают наших людей, мы терпеть не будем, бомбить Харьков. Вот почему мы продолжаем "СВО". Поделиться

Кроме того, отмечается, что на фото и видео можно увидеть взрыв изнутри на первых этажах или в подвале. Более того, взрыв произошел ровно в 11:21:00.

Поэтому версия о сбитой "Точке-У" удобна, но не правдоподобна.

Также эксперты отмечают, что, судя по повреждениям и окружающим зданиям, сам взрыв был с северо-восточной стороны дома.

Окна выбиты, двери гаражей изогнуты в другую сторону. Тогда этот прилет был со стороны России. Если мы берем, как контраргумент, что на видео с камеры не видно ракеты и она прилетела из той части, что не видно, тогда ракета каким-то образом обошла все здания вокруг и прям в 0 этаж прилетела с северо-западной части дома и что? И это все равно РФ, — говорится в сообщении. Поделиться

Россия могла взорвать дом в Белгороде

В российском Белгороде в результате работы ПВО обрушился целый подъезд многоэтажки. У Шойгу подтвердили, что обломки ракеты попали в здание.

Впрочем, как заметил активист и волонтер Сергей Стерненко, на видео видно, как дом в Белгороде, вероятно, взорвали изнутри, хотя сначала была информация о работе местного ПВО.

Как можно увидеть на видео, взрыв произошел четко по таймеру.

Военный журналист Андрей Цаплиенко также отметил, что снаряд РСЗО не мог нанести столь масштабные разрушения дома в Белгороде.