Зачем россияне взорвали многоэтажку в Белгороде — объяснение ЦПД

Взрыв многоэтажки в Белгороде, в результате которого обрушился целый подъезд, может стать провокацией РФ.
Обрушение дома в Белгороде может быть терактом РФ
Коваленко не исключил, что вполне похоже на провокацию России или информационную провокацию по раздуванию ситуации для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов.
Также, по его мнению, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах.
Кроме этого эксперты отмечают, что совпавший с наступлением окупантов на Харьковщине подрыв жилого дома в Белгороде очень выгоден России.
Кроме того, отмечается, что на фото и видео можно увидеть взрыв изнутри на первых этажах или в подвале. Более того, взрыв произошел ровно в 11:21:00.
Поэтому версия о сбитой "Точке-У" удобна, но не правдоподобна.
Также эксперты отмечают, что, судя по повреждениям и окружающим зданиям, сам взрыв был с северо-восточной стороны дома.
Россия могла взорвать дом в Белгороде
В российском Белгороде в результате работы ПВО обрушился целый подъезд многоэтажки. У Шойгу подтвердили, что обломки ракеты попали в здание.
Впрочем, как заметил активист и волонтер Сергей Стерненко, на видео видно, как дом в Белгороде, вероятно, взорвали изнутри, хотя сначала была информация о работе местного ПВО.
Как можно увидеть на видео, взрыв произошел четко по таймеру.
Военный журналист Андрей Цаплиенко также отметил, что снаряд РСЗО не мог нанести столь масштабные разрушения дома в Белгороде.
По данным местных СМИ, в Белгороде погибли по меньшей мере 7 человек, 20 человек пострадали
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