Обрушение подъезда в Белгороде. Минобороны РФ признало свою вину

В российском Белгороде в результате работы ПВО обрушился целый подъезд многоэтажки. В Шойге подтвердили, что обломки ракеты попали в здание.

Минобороны РФ прокомментировало обвал дома в Белгороде

Минобороны РФ признало, что жилой дом в Белгороде был поражен в ходе отражения ракетной атаки над жилым домом. Обломки одной из сбитых ракет попали в здание.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле и утверждает, что в дом попал снаряд. А в Минобороне РФ заявили о якобы сбитии ПВО шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Впрочем, как заметил активист и волонтер Сергей Стерненко, на видео видно, как дом в Белгороде, вероятно, взорвали изнутри, хотя сначала была информация о работе местного ПВО.

Как можно увидеть на видео, взрыв произошел четко по таймеру.

Военный журналист Андрей Цаплиенко также отметил, что снаряд РСЗО не мог нанести столь масштабные разрушения дома в Белгороде.

В Белгороде РФ обрушился подъезд многоэтажки

В Белгороде 12 мая обрушился целый подъезд дома. По данным российских СМИ, под завалами могут находиться не менее 15 человек. На месте уже работают экстренные службы.

По данным местных СМИ, в Белгороде погибли не менее 7 человек, 20 человек пострадали.

Напомним, Россия неоднократно атаковала собственные территории. Так, 4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.