Обвал під'їзду у Бєлгороді. Міноборони РФ визнало власну провину

У російському Бєлгороді внаслідок роботи ППО обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. У Шойгу підтвердили, що уламки ракети влучили в будівлю.

Міноборони РФ прокоментувало обвал будинку в Бєлгороді

Міноборони РФ визнало, що житловий будинок у Білгороді був уражений у ході відбиття ракетної атаки над житловим будинком. Уламки однієї із збитих ракет потрапили до будівлі.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі та стверджує, що в будинок влучив снаряд. А в Мінобороні РФ заявили про нібито збиття ППО шість ракет «Точка-У», чотири реактивні снаряди РСЗВ «Вампір» та два реактивні снаряди РСЗВ «Вільха».

Втім, як зауважив активіст і волонтер Сергій Стерненко, на відео видно, як будинок у Бєлгороді ймовірно підірвали зсередини, хоча спершу була інформація про роботу місцевого ППО.

Як можна побачити на відео, вибух стався чітко за таймером.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також зазначив, що снаряд РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань будинку в Бєлгороді.

У Бєлгороді РФ обвалився підʼїзд багатоповерхівки

У Бєлгороді 12 травня обвалився цілий під'їзд будинку. За даними російських ЗМІ, під завалами можуть перебувати принаймні 15 людей. На місці вже працюють екстрені служби.

За даними місцевих ЗМІ, у Бєлгороді загинуло щонайменше 7 осіб, 20 осіб постраждало.

Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала власні території. Так, 4 травня у Бєлгороді пролунав вибух і були пошкодження через, ймовірно, падіння авіаційної бомби. Це сталося під час того, як росіяни обстрілювали Харків та область.

Також у квітні 2024 року російська авіація випадково скинула ракету X-59 на Бєлгородську область. Це сталося за 92 км від кордону з Україною.

Подібні випадки були зафіксовані і минулого року. Наприклад, у квітні 2023- го російський літак Су-34 впустив бомб на Бєлгород.