Россия использует подрыв многоэтажки в Белгороде для давления на Запад — политолог Лесной

Режим нелегитимного президента России Владимира Путина, вероятнее всего, организовал подрыв дома в Белгороде, чтобы повлиять и на собственное население, и на Запад. Конечно, пропагандисты будут сейчас искать мифический "украинский след".

Спецоперация в Белгороде направлена на несколько целей

Подрыв и обрушение многоэтажки в Белгороде рассчитан как на внутреннюю, так и на международную аудиторию.

Об этом 24 канала рассказал политолог Олег Лесной.

Лесной отметил, что обвал дома в Белгороде российский режим организовал по ряду причин. В первую очередь, они хотят повлиять на свое население.

Скорее всего, это было сделано, чтобы "ободрить" русское население. Их следует подтолкнуть на дальнейшую мобилизацию.

Скорее всего, это сделали, чтобы "ободрить" население после выборов. Что-то вроде "вперед на Харьков, потому что ни нас обстреливают". Если же не обстрел, то приплетут какую-нибудь "террористическую организацию". Придумают какой-то "украинский след". Олег Лесной Политолог

Как отметил Лесной, еще одна цель Путина — обосновать миру, почему они хотят сделать так называемую "санитарную зону" в Харьковской области. Только почему-то в России не задают себе вопроса, что никаких проблем в Белгороде не было, пока Россия не начала полномасштабную войну.

Произошло это событие. И сейчас пропагандисты будут "забросать" туда все планируемые акции. Первое — это мобилизация. Хотят побуждать народ идти на войну. Потом будут давить на Запад, чтобы там не давали Украине оружие. Придумают "французский или американский" след. Россияне делают эти акции влияния буквально "веером". Запустят 10 спецопераций. Одна выгорит — и уже им хорошо, Поделиться

Путин снова подрывает Россию

Сегодняшние события в Белгороде удивительным образом оказались очень своевременными для Путина.

Такое уже было. На внутреннем поле России вспомним приход Путина и Вторую Чеченскую войну. Взрыв нескольких многоэтажек, Дагестан и не только — дали повод легитимизировать войну и даже сделали из Путина "военачальника". Вовремя произнесенная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и связанных работников ФСБ. Люди поверили, испугались и вместе с тем гордились, — уверен аналитик Игорь Тышкевич.

Сейчас ситуация похожая. Идет процесс "господства", который должен сопровождаться картинкой "военачальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не все так гладко. Пошли на Харьков, но здесь есть ограничения по времени и силам.

Сейчас для продолжения войны (точнее для давления) необходимо пополнение личного состава: либо вербовкой, либо волной мобилизации. Для вербовки мигрантов подошел "Крокус" — легитимизировал процесс и дал понять, что для части гастарбайтеров это единственный выход.

Для своего населения необходим страх. Снова вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область пограничная, и она давно была в своем коконе. Взрыв многоэтажки — мощный инфопривод. На его фоне Путин заявит что-нибудь жесткое и, возможно, поменяет несколько генералов.

Но Белгород у фронта. Поэтому за месяц — двое вполне возможно повторение. Люди должны испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква будет "ы", население будет готово, говорит Тишкевич.