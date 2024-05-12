Россия использует подрыв многоэтажки в Белгороде для давления на Запад — политолог Лесной

Режим нелегитимного президента России Владимира Путина, вероятнее всего, организовал подрыв дома в Белгороде, чтобы повлиять и на собственное население, и на Запад. Конечно, пропагандисты будут сейчас искать мифический "украинский след".
Спецоперация в Белгороде направлена на несколько целей
Подрыв и обрушение многоэтажки в Белгороде рассчитан как на внутреннюю, так и на международную аудиторию.
Об этом 24 канала рассказал политолог Олег Лесной.
Лесной отметил, что обвал дома в Белгороде российский режим организовал по ряду причин. В первую очередь, они хотят повлиять на свое население.
Скорее всего, это было сделано, чтобы "ободрить" русское население. Их следует подтолкнуть на дальнейшую мобилизацию.
Как отметил Лесной, еще одна цель Путина — обосновать миру, почему они хотят сделать так называемую "санитарную зону" в Харьковской области. Только почему-то в России не задают себе вопроса, что никаких проблем в Белгороде не было, пока Россия не начала полномасштабную войну.
Путин снова подрывает Россию
Сегодняшние события в Белгороде удивительным образом оказались очень своевременными для Путина.
Такое уже было. На внутреннем поле России вспомним приход Путина и Вторую Чеченскую войну. Взрыв нескольких многоэтажек, Дагестан и не только — дали повод легитимизировать войну и даже сделали из Путина "военачальника". Вовремя произнесенная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и связанных работников ФСБ. Люди поверили, испугались и вместе с тем гордились, — уверен аналитик Игорь Тышкевич.
Сейчас ситуация похожая. Идет процесс "господства", который должен сопровождаться картинкой "военачальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не все так гладко. Пошли на Харьков, но здесь есть ограничения по времени и силам.
Сейчас для продолжения войны (точнее для давления) необходимо пополнение личного состава: либо вербовкой, либо волной мобилизации. Для вербовки мигрантов подошел "Крокус" — легитимизировал процесс и дал понять, что для части гастарбайтеров это единственный выход.
Для своего населения необходим страх. Снова вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область пограничная, и она давно была в своем коконе. Взрыв многоэтажки — мощный инфопривод. На его фоне Путин заявит что-нибудь жесткое и, возможно, поменяет несколько генералов.
Но Белгород у фронта. Поэтому за месяц — двое вполне возможно повторение. Люди должны испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква будет "ы", население будет готово, говорит Тишкевич.
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