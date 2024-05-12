Чем Путину выгоден подрыв многоэтажки в Белгороде — ответ аналитика

Взрыв в доме в Белгороде 12 мая российские власти выгодно используют в своих интересах. Аналитик Игорь Тишкевич сравнил эти события с недавним терактом в “Крокус Сити Холле” и терактами в многоэтажках в России в начале владычества нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Путин снова подрывает Россию

Сегодняшние события в Белгороде удивительным образом оказались очень своевременными для Путина.

Такое уже было. На внутреннем поле России вспомним приход Путина и Вторую Чеченскую войну. Взрыв нескольких многоэтажек, Дагестан и не только — дали повод легитимизировать войну и даже сделали из Путина "военачальника". Вовремя произнесенная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и связанных работников ФСБ. Люди поверили, испугались и вместе с тем гордились, — уверен аналитик.

Сейчас ситуация похожая. Идет процесс "господства", который должен сопровождаться картинкой "военачальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не все так гладко. Пошли на Харьков, но здесь есть ограничения по времени и силам.

Сейчас для продолжения войны (точнее для давления) необходимо пополнение личного состава: либо вербовкой, либо волной мобилизации. Для вербовки мигрантов подошел "Крокус" — легитимизировал процесс и дал понять, что для части гастарбайтеров это единственный выход.

Для своего населения необходим страх. Снова вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область пограничная, и она давно была в своем коконе. Взрыв многоэтажки — мощный инфопривод. На его фоне Путин заявит что-нибудь жесткое и, возможно, поменяет несколько генералов. Поделиться

Но Белгород у фронта. Поэтому за месяц — двое вполне возможно повторение. Люди должны испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква будет "ы", население будет готово, говорит Тишкевич.

Россия будет дальше раздувать дискуссию о западном оружии

На внешнем поле Россия сейчас будет максимально раскручивать тему украинского удара. Это легитимизация атаки на Харьковскую область (о чем Путин заявлял, говоря о "зоне безопасности" раньше) и попытка раз развернуть дискуссии о западной помощи. Почему так?

Снаряд таких разрушений не нанесет. Да и далеко. КАБ — возможно. Россия так поступала, но у Украины нет такого арсенала. Сказать, что "своя бомба случайно упала" для россиян, в принципе, рискованно.

В скором времени появится тезис о ракете ATACAMS или нечто подобное.

Известное основное средство влияния на россиян — не санкции Запада. Последнее очень важно. На фоне опасений партнеров из ЕС, что оружие будет атаковать цели на территории России. Кремль будет разгонять тему "западная ракета попала в жилой дом".

А дальше политики в странах Европы повторят тезис на свой манер "если мы даем ракеты Украине, то есть вероятность повторения Белгорода". Да и насчет остальных пакетов помощи попытаются поиграть. Сорвать поставки — вряд ли. Поделиться

У России есть запас минимум 3 и максимум 5 недель. Если есть возможность отсрочить выравнивание потенциалов по боеприпасам (приход пакетов помощи) хотя бы на несколько недель (на фоне усиления давления) все средства хороши. К такому нужно быть готовым.

Что указывает на подрыв изнутри дома в Белгороде

Многоэтажку в Белгороде могли взорвать изнутри. Это может свидетельствовать об очередной провокации России против Украины.

OSINT-аналитик и военный обозреватель Tendar отмечает, что схема взрыва указывает на взрыв изнутри здания.

В Белгороде взорвали жилой дом. В течение этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое, — подчеркивает военный обозреватель.

Как пояснил аналитик, на опубликованных в сети кадрах не заметно ни одной падающей ракеты, а лишь дым и разлетающиеся обломки.