Чем Путину выгоден подрыв многоэтажки в Белгороде — ответ аналитика
Категория
Мир
Дата публикации

Чем Путину выгоден подрыв многоэтажки в Белгороде — ответ аналитика

Белгород
Читати українською
Источник:  24 канал

Взрыв в доме в Белгороде 12 мая российские власти выгодно используют в своих интересах. Аналитик Игорь Тишкевич сравнил эти события с недавним терактом в “Крокус Сити Холле” и терактами в многоэтажках в России в начале владычества нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Путин снова подрывает Россию

Сегодняшние события в Белгороде удивительным образом оказались очень своевременными для Путина.

Такое уже было. На внутреннем поле России вспомним приход Путина и Вторую Чеченскую войну. Взрыв нескольких многоэтажек, Дагестан и не только — дали повод легитимизировать войну и даже сделали из Путина "военачальника". Вовремя произнесенная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и связанных работников ФСБ. Люди поверили, испугались и вместе с тем гордились, — уверен аналитик.

Сейчас ситуация похожая. Идет процесс "господства", который должен сопровождаться картинкой "военачальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не все так гладко. Пошли на Харьков, но здесь есть ограничения по времени и силам.

Сейчас для продолжения войны (точнее для давления) необходимо пополнение личного состава: либо вербовкой, либо волной мобилизации. Для вербовки мигрантов подошел "Крокус" — легитимизировал процесс и дал понять, что для части гастарбайтеров это единственный выход.

Для своего населения необходим страх. Снова вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область пограничная, и она давно была в своем коконе. Взрыв многоэтажки — мощный инфопривод. На его фоне Путин заявит что-нибудь жесткое и, возможно, поменяет несколько генералов.

Но Белгород у фронта. Поэтому за месяц — двое вполне возможно повторение. Люди должны испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква будет "ы", население будет готово, говорит Тишкевич.

Россия будет дальше раздувать дискуссию о западном оружии

На внешнем поле Россия сейчас будет максимально раскручивать тему украинского удара. Это легитимизация атаки на Харьковскую область (о чем Путин заявлял, говоря о "зоне безопасности" раньше) и попытка раз развернуть дискуссии о западной помощи. Почему так?

Снаряд таких разрушений не нанесет. Да и далеко. КАБ — возможно. Россия так поступала, но у Украины нет такого арсенала. Сказать, что "своя бомба случайно упала" для россиян, в принципе, рискованно.

В скором времени появится тезис о ракете ATACAMS или нечто подобное.

Известное основное средство влияния на россиян — не санкции Запада. Последнее очень важно. На фоне опасений партнеров из ЕС, что оружие будет атаковать цели на территории России. Кремль будет разгонять тему "западная ракета попала в жилой дом".

А дальше политики в странах Европы повторят тезис на свой манер "если мы даем ракеты Украине, то есть вероятность повторения Белгорода". Да и насчет остальных пакетов помощи попытаются поиграть. Сорвать поставки — вряд ли.

У России есть запас минимум 3 и максимум 5 недель. Если есть возможность отсрочить выравнивание потенциалов по боеприпасам (приход пакетов помощи) хотя бы на несколько недель (на фоне усиления давления) все средства хороши. К такому нужно быть готовым.

Что указывает на подрыв изнутри дома в Белгороде

Многоэтажку в Белгороде могли взорвать изнутри. Это может свидетельствовать об очередной провокации России против Украины.

OSINT-аналитик и военный обозреватель Tendar отмечает, что схема взрыва указывает на взрыв изнутри здания.

В Белгороде взорвали жилой дом. В течение этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое, — подчеркивает военный обозреватель.

Как пояснил аналитик, на опубликованных в сети кадрах не заметно ни одной падающей ракеты, а лишь дым и разлетающиеся обломки.

Это имеет все признаки случившегося в 1999 году в Москве, когда ФСБ России взорвала многоэтажные дома, чтобы "оправдать" войну в Чечне, — добавил аналитик.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Обрушение подъезда в Белгороде. Минобороны РФ признало свою вину
белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем россияне взорвали многоэтажку в Белгороде — объяснение ЦПД
ЦПД
белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
РФ могла взорвать изнутри дом в Белгороде — данные OSINT-аналитиков
белгород

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?